Как одеваются Маликова, Заворотнюк и другие звездные наследницы: фото

Стефания Маликова

Дочь Дмитрия Маликова Стефания активно ведет блог, а ее бренд уже успел полюбиться многим. Если она не носит одежду собственного производства, то поддерживает российских производителей и составляет образы с масс-маркетом в главной роли — никто и не подумает, что на ней Zara за 3000 рублей. Аксессуары, как правило, нескромные: то узнаваемые сумки Saint Laurent, то остромодные Bottega Veneta, то классика Chanel.