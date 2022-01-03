Как одеваются Маликова, Заворотнюк и другие звездные наследницы: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @steshamalikova
Стефания Маликова
Дочь Дмитрия Маликова Стефания активно ведет блог, а ее бренд уже успел полюбиться многим. Если она не носит одежду собственного производства, то поддерживает российских производителей и составляет образы с масс-маркетом в главной роли — никто и не подумает, что на ней Zara за 3000 рублей. Аксессуары, как правило, нескромные: то узнаваемые сумки Saint Laurent, то остромодные Bottega Veneta, то классика Chanel.
Фото: Instagram @steshamalikova
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк делает ставку на женственность, и удачно: в ее исполнении образы с цветочными платьями, брючными костюмами, шелковыми комбинациями и корсетами всегда безупречны. Поучиться у блогера стоит как минимум расслабленным повседневным аутфитам с трикотажными костюмами, денимом и объемными пуховиками. Прием, которым дочь Анастасии Заворотнюк пользуется наиболее часто, — вариации на тему бохо-шика: с летящими платьями, косухами с бахромой и брутальными казаками.
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
Саша Морозова
Дочь певицы Славы пошла по стопам матери не только в певческой карьере и абсолютном внешнем сходстве. Завоевывать внимание девушка принялась яркой сменой имиджа — с каре, блондом и кукольными нарядами, которые нередко сменяются на мальчишеские образы.
Фото: Instagram @sasha_morozova_singer
Ульяна Добровская
20-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская не так давно выпустила собственную коллекцию одежды в паре с другом. Влияние стиля мамы и Демны Гвасалии, который буквально захватил ее гардероб, читается во многом. Да и концентрация модных трофеев от Balenciaga и Vetements зашкаливает.
Фото: Instagram @ulianadobrovskaya
Лиза Пескова
Елизавета Пескова делится образами в Instagram редко, но метко. Возможно, скоро что-то изменится, ведь дочь Александра Пескова обратилась за модной помощью к стилисту (и другу) Анастасии Решетовой и Алеси Кафельниковой. Остается только ждать фотоотчета с новыми аутфитами!
Фото: Instagram @lisa_peskova
Ранее мы обсуждали самые скандальные образы первых леди — бывших и действующих. Какие выходы Мелании Трамп, Карлы Бруни-Саркози, Джилл Байден и других жен президентов наделали больше всего шума — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram