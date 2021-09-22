Фигура на миллион: Моника Беллуччи появилась в облегающем платье-сетке

Несмотря на то, что муза Доменико Дольче и Стефано Габбана, как всегда, в своем репертуаре, уверены, образ пришелся бы по вкусу и самой госпоже Каллас. Беллуччи исполнила монолог оперной дивы в лаконичном черном платье-футляре с верхом из прозрачной сетки. Силуэт — прилегающий, выгодно подчеркивающий каждый изгиб.

Несмотря на классику в ее лучших традициях, с подобным нарядом когда-то потерпела фиаско Меган Маркл. Герцогиню раскритиковали в пух и прах, когда та вышла в свет после родов в платье Jason Wu, которое было ей не по размеру.

Не так давно точеной фигурой в силуэтной юбке хвасталась Наоми Кэмпбелл. 51-летняя модель, недавно ставшая мамой, заняла пост герцогов Сассекских в благотворительной организации The Queen's Commonwealth Trust и по случаю своего назначения выбрала элегантный образ. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.