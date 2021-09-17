51-летняя Наоми Кэмпбелл похвасталась точеной фигурой в юбке-карандаше

Двойка из безукоризненно скроенной юбки-карандаша и приталенного жакета, пожалуй, лучший выбор для официального мероприятия. Секрет успеха — не только в идеальном силуэте с акцентом на талии и бедрах, но и в оптическом эффекте. Издалека кажется, что костюм серый, но нет — обман зрения достигнут с помощью крошечной клетки «гусиный шаг». Дополнили образ лаконичные босоножки с открытыми мысами (будь бы на месте Наоми Кэмпбелл Меган Маркл, ее бы тут же раскритиковали за нарушение дресс-кода).

На украшения модель не поскупилась, тем самым превратив образ из консервативного в вечерний. В ход пошли сеты из браслетов, цепочки, надетые в несколько ярусов, и золотой анклет.