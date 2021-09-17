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51-летняя Наоми Кэмпбелл похвасталась точеной фигурой в юбке-карандаше

Наоми Кэмпбелл торжественно назначили королевским амбассадором организации The Queen's Commonwealth Trust. Ранее этот статус делили между собой Меган Маркл и принц Гарри — до «Мегзита» и переезда в Соединенные Штаты. Для важного события 51-летняя супермодель (а с недавних пор еще и мама) выбрала максимально эффектный образ в лучших традициях первых леди.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наоми Кэмпбелл

Фото: Eastnews

Двойка из безукоризненно скроенной юбки-карандаша и приталенного жакета, пожалуй, лучший выбор для официального мероприятия. Секрет успеха — не только в идеальном силуэте с акцентом на талии и бедрах, но и в оптическом эффекте. Издалека кажется, что костюм серый, но нет — обман зрения достигнут с помощью крошечной клетки «гусиный шаг». Дополнили образ лаконичные босоножки с открытыми мысами (будь бы на месте Наоми Кэмпбелл Меган Маркл, ее бы тут же раскритиковали за нарушение дресс-кода).

На украшения модель не поскупилась, тем самым превратив образ из консервативного в вечерний. В ход пошли сеты из браслетов, цепочки, надетые в несколько ярусов, и золотой анклет.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Фото: Dpa

Недавно образ первой леди примеряла и Анджелина Джоли, которая, помимо своей блестящей актерской карьеры, известна активной общественной деятельностью. Какие образы звезда кино выбирает, чтобы на встречах в Белом доме выглядеть более убедительно, читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa