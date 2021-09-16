Самые яркие выходы звезд в прозрачной сетке — удачные и не очень
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Кейт Хадсон
Сентябрь дал уверенный старт множеству важных мероприятий. В их числе был и прошедший 78-й кинофестиваль в Венеции. Премьеру фильма «Мона Лиза и кровавая луна» Кейт Хадсон буквально увековечила своим появлением. Актриса вышла в роскошном алом платье Valentino с прозрачным верхом, в котором бюст скрывали лишь несколько сантиметров кружева.
Подвиг Хадсон был не единственным в своем роде. Например, актриса Саломе Девальс решила, что скрывать нечего, и вышла на публику с неприкрытой грудью.
Анастасия Решетова
Удачный трюк с маленьким черным (и полностью прозрачным) платьем показала Анастасия Решетова. Модель замиксовала его с лифом-бандо и брифами высокой посадки, добавила акцентный пояс с мерцающей бахромой и близкородственные ему серьги до плеч. Завершили образ брутальные сапоги-казаки Tom Ford с тиснением под кожу рептилии.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Крисси Тейген
Крисси Тейген заставила поклонников понервничать. Боди с сеткой от Dion Lee подчеркнуло изгибы и не оставило места для фантазии. На плечи модель накинула классический жакет от Alexandre Vauthier и взобралась на головокружительные шпильки Gianvito Rossi.
Фото: Instagram @chrissyteigen
Меган Маркл
Легендарный выход Меган Маркл после рождения сына Арчи на премьеру фильма «Король Лев» сопровождался восхищением с одной стороны, а с другой — едкой критикой. Кого-то смутили теплые объятия герцогини с Бейонсе (по протоколу не положено), а кого-то — платье Jason Wu с лифом из сетки, которое оказалось супруге принца Гарри не совсем по размеру. Маркл заготовленный наряд решила не менять, вооружилась слингбэками Aquazzura, клатчем Gucci и гордо прошлась за руку с принцем Гарри.
Фото: Globallook
Алена Свиридова vs Виктория Толстоганова
Несколько лет назад на красной дорожке кинофестиваля произошел настоящий конфуз. Алена Свиридова решила сделать свой выход запоминающимся, однако он превзошел все ожидания. Певица выбрала абсолютно прозрачное макси-платье и надела его поверх комплекта черного нижнего белья с бра и мини-шортами. В этот же день на красной дорожке появилась Виктория Толстоганова — в точно таком же наряде.
Ольга Бузова
А на десерт — образ Ольги Бузовой, который вызвал шквал бурных обсуждений. Для выступления в Кремлевском дворце артистка выбрала микроплатье с сеткой и бахромой, будто позаимствованное у фигуристок. Но на этом певица не остановилась. Образ дополнили колготки в сеточку и сапоги-чулки цвета перца чили.
Фото: Instagram @buzova86
Селебрити часто терпят модные фиаско — на недавнем Met Gala их тоже было немало. По красной дорожке разгуливало гигантское яйцо Фаберже, пестрый конь и целый парад платьев, будто сохранившихся со школьных выпускных. Подробности с фото ищите на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram