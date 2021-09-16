passion.ru
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Самые яркие выходы звезд в прозрачной сетке — удачные и не очень

В Нью-Йорке отгремела премия MTV VMA, на которой Мадонна в кожаном боди как всегда пыталась «сделать» всех, но Меган Фокс ее перещеголяла. Актриса появилась в абсолютно «голом» платье-сетке Mugler и крошечных стрингах. И такое на красных дорожках далеко не впервые (вспоминаем скандальные выходы Шер и Роуз Макгоуэн в девяностых). Мы собрали самые яркие выходы селебрити в платьях из сетки — удачные и не очень. Смотрим!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Фокс

Фото: GettyImages

Кейт Хадсон

Сентябрь дал уверенный старт множеству важных мероприятий. В их числе был и прошедший 78-й кинофестиваль в Венеции. Премьеру фильма «Мона Лиза и кровавая луна» Кейт Хадсон буквально увековечила своим появлением. Актриса вышла в роскошном алом платье Valentino с прозрачным верхом, в котором бюст скрывали лишь несколько сантиметров кружева.

Подвиг Хадсон был не единственным в своем роде. Например, актриса Саломе Девальс решила, что скрывать нечего, и вышла на публику с неприкрытой грудью.

Кейт Хадсон
Globallook
Саломе Девальс
Globallook

Анастасия Решетова

Удачный трюк с маленьким черным (и полностью прозрачным) платьем показала Анастасия Решетова. Модель замиксовала его с лифом-бандо и брифами высокой посадки, добавила акцентный пояс с мерцающей бахромой и близкородственные ему серьги до плеч. Завершили образ брутальные сапоги-казаки Tom Ford с тиснением под кожу рептилии.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Крисси Тейген

Крисси Тейген заставила поклонников понервничать. Боди с сеткой от Dion Lee подчеркнуло изгибы и не оставило места для фантазии. На плечи модель накинула классический жакет от Alexandre Vauthier и взобралась на головокружительные шпильки Gianvito Rossi.

Крисси Тейген

Крисси Тейген

Фото: Instagram @chrissyteigen

Меган Маркл

Легендарный выход Меган Маркл после рождения сына Арчи на премьеру фильма «Король Лев» сопровождался восхищением с одной стороны, а с другой — едкой критикой. Кого-то смутили теплые объятия герцогини с Бейонсе (по протоколу не положено), а кого-то — платье Jason Wu с лифом из сетки, которое оказалось супруге принца Гарри не совсем по размеру. Маркл заготовленный наряд решила не менять, вооружилась слингбэками Aquazzura, клатчем Gucci и гордо прошлась за руку с принцем Гарри.

Меган Маркл и Бейонсе

Меган Маркл и Бейонсе

Фото: Globallook

Алена Свиридова vs Виктория Толстоганова

Несколько лет назад на красной дорожке кинофестиваля произошел настоящий конфуз. Алена Свиридова решила сделать свой выход запоминающимся, однако он превзошел все ожидания. Певица выбрала абсолютно прозрачное макси-платье и надела его поверх комплекта черного нижнего белья с бра и мини-шортами. В этот же день на красной дорожке появилась Виктория Толстоганова — в точно таком же наряде.

Алена Свиридова
Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Виктория Толстоганова
Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ольга Бузова

А на десерт — образ Ольги Бузовой, который вызвал шквал бурных обсуждений. Для выступления в Кремлевском дворце артистка выбрала микроплатье с сеткой и бахромой, будто позаимствованное у фигуристок. Но на этом певица не остановилась. Образ дополнили колготки в сеточку и сапоги-чулки цвета перца чили.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: Instagram @buzova86

Селебрити часто терпят модные фиаско — на недавнем Met Gala их тоже было немало. По красной дорожке разгуливало гигантское яйцо Фаберже, пестрый конь и целый парад платьев, будто сохранившихся со школьных выпускных. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram