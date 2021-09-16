Самые яркие выходы звезд в прозрачной сетке — удачные и не очень

Кейт Хадсон

Сентябрь дал уверенный старт множеству важных мероприятий. В их числе был и прошедший 78-й кинофестиваль в Венеции. Премьеру фильма «Мона Лиза и кровавая луна» Кейт Хадсон буквально увековечила своим появлением. Актриса вышла в роскошном алом платье Valentino с прозрачным верхом, в котором бюст скрывали лишь несколько сантиметров кружева.

Подвиг Хадсон был не единственным в своем роде. Например, актриса Саломе Девальс решила, что скрывать нечего, и вышла на публику с неприкрытой грудью.