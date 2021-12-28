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Елена Подкаминская украсила бесконечные ноги туфлями за 112 000 рублей

Елена Подкаминская вновь решилась на эксперимент в одной из творческих фотосессий: 42-летняя актриса похвасталась роскошной фигурой, за которой успевает присматривать даже в плотном графике. А заодно поделилась своим секретом поддержания настроения в предпраздничной гонке. Сеанс массажа — главный ключ.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Подкаминская

Фото: Instagram @podkaminskaya_official

Подкаминская примерила крошечное платье из атласа цвета морских глубин. Длина — ультрамини, декольте — на максимум и никаких бретелей! Подчеркивает формы силуэтный корсетный лиф, а линию бедер акцентируют драпировки. Украшают бесконечные ноги звезды сериала «Кухня» узнаваемые босоножки Jimmy Choo с роскошным паве из ослепительных кристаллов. Стоимость за пару, разумеется, нескромная — от 112 000 рублей.

Если вы все еще не нашли пару, достойную встречи Нового года, советуем ускориться. В помощь — наш гид по праздничной обуви и аксессуарам.

Елена Подкаминская / Instagram @podkaminskaya_official / Фото: @alinagolub

Не так давно Елена Подкаминская удивила поклонников новым амплуа: актриса примерила образ соблазнительной стюардессы — с алыми колготками и ультрамини. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @podkaminskaya_official

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