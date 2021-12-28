Елена Подкаминская украсила бесконечные ноги туфлями за 112 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @podkaminskaya_official
Подкаминская примерила крошечное платье из атласа цвета морских глубин. Длина — ультрамини, декольте — на максимум и никаких бретелей! Подчеркивает формы силуэтный корсетный лиф, а линию бедер акцентируют драпировки. Украшают бесконечные ноги звезды сериала «Кухня» узнаваемые босоножки Jimmy Choo с роскошным паве из ослепительных кристаллов. Стоимость за пару, разумеется, нескромная — от 112 000 рублей.
Если вы все еще не нашли пару, достойную встречи Нового года, советуем ускориться. В помощь — наш гид по праздничной обуви и аксессуарам.
Не так давно Елена Подкаминская удивила поклонников новым амплуа: актриса примерила образ соблазнительной стюардессы — с алыми колготками и ультрамини. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @podkaminskaya_official