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Просто блеск! 10 ярких пар обуви и 10 сумок для новогодней вечеринки

Включаем обратный отсчет до Нового года и запускаем режим экстремального шопинга! А чтобы не попасть в круговорот импульсивных покупок, мы составили сразу два вишлиста — таких, в которых хочется все. Впрочем, некоторые находки и правда способны вскружить голову и лишить части сбережений — о них намекните бойфренду. А для вдохновения (и полезного урока) листайте фото ярких вечерних образов инфлюенсеров!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Амина Муадди

Фото: Instagram @aminamuaddi

Предновогодняя суета подкидывает много вопросов: что подарить, где отмечать и как одеться. Всегда беспроигрышная идея — любое черное платье: от экстремально короткого до шелковой комбинации в пол. А к нему — стейтмент-аксессуары: крупная бижутерия, акцентная сумка или обувь.

Выбор Passion.ru: обувь

Классика — это, конечно, хорошо, но когда еще вы устроите дефиле в бархатных туфлях, усыпанных кристаллами? Как минимум придется ждать до лета, а оно еще не скоро. Поэтому откиньте все сомнения и отправляйтесь на охоту за самой эффектной парой — с пышными страусовыми перьями и в ультранасыщенных оттенках!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Salvatore Ferragamo, цена по запросу

Фото: Архивы пресс-служб

Настроение — вечеринка! Неважно где — дома, в ресторане, на борту самолета или в пробке. Вооружайтесь головокружительными шпильками и вуаля — ощущение праздника придет, даже если его не было. Мы собрали 10 эффектных моделей на любой вкус и бюджет: от будуарных мюли из масс-маркета до босоножек, которые будут смиренно дожидаться своего звездного часа летом. В списке фаворитов — конфетные оттенки, которые не прощаются с нами в новом году, искусственный мех, сатин, бархат и затейливые завязки.

Просто блеск! 10 ярких пар обуви и 10 сумок для новогодней вечеринки

Фото: Instagram @emilisindlev

Выбор Passion.ru: сумки

Что касается сумок, то здесь можно даже не думать, а покупать самую необычную. Каждая из них впишется в ваши образы и после праздников. Например, атласный багет цвета электрик можно миксовать с чинным брючным костюмом и разбавлять им total black, изумрудный клатч с перьями рифмовать с «плечистым» пальто, не говоря уж о черном клатче-трапеции, который станет верным спутником и днем, и вечером.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Cult Gaia, 32 600 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Впереди долгие (скорее долгожданные) каникулы, которые хочется провести в теплых объятиях уютных джемперов. Поручите это кашемиру — дома, во время прогулок или на катке. В материале Passion.ru — варианты дорогие и вполне бюджетные, а также советы эксперта по уходу за деликатным материалом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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