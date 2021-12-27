Просто блеск! 10 ярких пар обуви и 10 сумок для новогодней вечеринки
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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram @aminamuaddi
Предновогодняя суета подкидывает много вопросов: что подарить, где отмечать и как одеться. Всегда беспроигрышная идея — любое черное платье: от экстремально короткого до шелковой комбинации в пол. А к нему — стейтмент-аксессуары: крупная бижутерия, акцентная сумка или обувь.
Выбор Passion.ru: обувь
Классика — это, конечно, хорошо, но когда еще вы устроите дефиле в бархатных туфлях, усыпанных кристаллами? Как минимум придется ждать до лета, а оно еще не скоро. Поэтому откиньте все сомнения и отправляйтесь на охоту за самой эффектной парой — с пышными страусовыми перьями и в ультранасыщенных оттенках!
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Фото: Архивы пресс-служб
Настроение — вечеринка! Неважно где — дома, в ресторане, на борту самолета или в пробке. Вооружайтесь головокружительными шпильками и вуаля — ощущение праздника придет, даже если его не было. Мы собрали 10 эффектных моделей на любой вкус и бюджет: от будуарных мюли из масс-маркета до босоножек, которые будут смиренно дожидаться своего звездного часа летом. В списке фаворитов — конфетные оттенки, которые не прощаются с нами в новом году, искусственный мех, сатин, бархат и затейливые завязки.
Фото: Instagram @emilisindlev
Выбор Passion.ru: сумки
Что касается сумок, то здесь можно даже не думать, а покупать самую необычную. Каждая из них впишется в ваши образы и после праздников. Например, атласный багет цвета электрик можно миксовать с чинным брючным костюмом и разбавлять им total black, изумрудный клатч с перьями рифмовать с «плечистым» пальто, не говоря уж о черном клатче-трапеции, который станет верным спутником и днем, и вечером.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Впереди долгие (скорее долгожданные) каникулы, которые хочется провести в теплых объятиях уютных джемперов. Поручите это кашемиру — дома, во время прогулок или на катке. В материале Passion.ru — варианты дорогие и вполне бюджетные, а также советы эксперта по уходу за деликатным материалом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб