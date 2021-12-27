Просто блеск! 10 ярких пар обуви и 10 сумок для новогодней вечеринки

Настроение — вечеринка! Неважно где — дома, в ресторане, на борту самолета или в пробке. Вооружайтесь головокружительными шпильками и вуаля — ощущение праздника придет, даже если его не было. Мы собрали 10 эффектных моделей на любой вкус и бюджет: от будуарных мюли из масс-маркета до босоножек, которые будут смиренно дожидаться своего звездного часа летом. В списке фаворитов — конфетные оттенки, которые не прощаются с нами в новом году, искусственный мех, сатин, бархат и затейливые завязки.