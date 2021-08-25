Елена Перминова показала, как носить позаимствованный у мужа костюм

В главной роли — винтажный мужской костюм со свободными брюками и пиджаком «плечистого» силуэта. Цвет мокрого асфальта Елена вывела за пределы офисного дресс-кода, добавив неоновую футболку с эффектом тай-дай от Paco Rabanne, стоимость которой начинается от 15 000 рублей. Дополнили образ лаконичные белые кеды, а к ним — плетеная сумка Jodie от Bottega Veneta (от 130 500 рублей). В завершение — спортивные очки-маска Prada (кстати, один из любимых аксессуаров Кортни Кардашьян).

Елена Перминова вошла в топ-5 самых стильных российских звезд по версии Passion.ru. Кто из знаменитых красоток составил модели компанию и заметно наступил на пятки западным фэшиониста — читайте по ссылке.