Где купить очки, как у Ханны и Кортни Кардашьян, потратив менее 6 000 рублей
Фото: Instagram @kourtneykardash
Кортни отдыхает с семьей на горнолыжном курорте неподалеку от Юты. В окружении заснеженных склонов звезда реалити не забывает о стиле. С собой старшая сестра Ким Кардашьян взяла неоновый костюм от Prada — такая остромодная экипировка обошлась ей около 400 000 рублей. Венчают look неоновые очки-маска — произведение Миуччи Прада из коллекции весна-лето 2019, которые на сайте бренда можно было приобрести за 21 000 рублей.
Фото: Instagram @offi_hanna
Спортивные очки с линзами-хамелеонами захватила на прогулку с семьей певица Ханна. Такие же, но в более брутальном дизайне, носит и ее супруг Павел Курьянов. Мы собрали несколько бюджетных аналогов, которые претендуют на место в вашем списке покупок. Листайте галерею и берите на вооружение!
Фото: Архивы пресс-служб
Елена Темникова дразнит поклонников красочными снимками с отдыха на Мальдивах. Навстречу жаркому солнцу певица отправилась в трендовых очках из новой коллекции Chanel за круглую сумму в 34 000 рублей. Где купить подобные, но в несколько раз дешевле, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram / архивы пресс-служб
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