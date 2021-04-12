Где купить очки, как у Ханны и Кортни Кардашьян, потратив менее 6 000 рублей

Кортни отдыхает с семьей на горнолыжном курорте неподалеку от Юты. В окружении заснеженных склонов звезда реалити не забывает о стиле. С собой старшая сестра Ким Кардашьян взяла неоновый костюм от Prada — такая остромодная экипировка обошлась ей около 400 000 рублей. Венчают look неоновые очки-маска — произведение Миуччи Прада из коллекции весна-лето 2019, которые на сайте бренда можно было приобрести за 21 000 рублей.