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Экс-супруга шефа Ивлева похвасталась точеной фигурой в стильных клешах

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Мария Ивлева блеснула фигурой в элегантном образе

Фото: Instagram @mariyaivleva1978

Череда громких разводов сопроводила 2020 год, и одной из знаменитых пар, чей брак треснул по швам, стал союз звезды шоу «На ножах» Константина Ивлева и его супруги Марии. Финишной точкой совместной жизни длиной в 23 года стал развод на почве измены именитого шефа с молодой журналисткой. Однако Мария не унывает: в одной из последних публикаций в Instagram она похвасталась точеной фигурой и собрала десятки комплиментов.

Ивлева поделилась «домашним» селфи, на котором позирует в монохромном черном образе. На ней — свободный джемпер с гиперобъемными рукавами, зарифмованный с классическими брюками-клеш. Последние подчеркнули соблазнительные изгибы бедер и стройные ноги. Дополнили образ элегантные ботинки с мерцающим декором и вместительная сумка с брутальным плечевым ремнем цвета мокрого асфальта. Поклонников покорил образ Марии Ивлевой. «Королева! Чувствуется вкус, благородный характер и происхождение! Лучшая!», «Краса — это про вас. Элегантность и нежность — тоже про вас», «Прекрасная блондинка», «Как всегда шикарно выглядите», «Мария, вы красавица!» — пишут в комментариях.

Супруги Ивлевы обрели свободу в июле 2020 года, а уже в сентябре Константин сделал предложение возлюбленной Валерии Куденковой. Мария тяжело переживала развод, подчеркнув, что эти события повергли в шок всю семью. Теперь экс-жена знаменитого повара воспитывает двоих детей — Марию и Матвея.

Фото: Instagram @mariyaivleva1978

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