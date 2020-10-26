Экс-супруга шефа Ивлева похвасталась точеной фигурой в стильных клешах

Ивлева поделилась «домашним» селфи, на котором позирует в монохромном черном образе. На ней — свободный джемпер с гиперобъемными рукавами, зарифмованный с классическими брюками-клеш. Последние подчеркнули соблазнительные изгибы бедер и стройные ноги. Дополнили образ элегантные ботинки с мерцающим декором и вместительная сумка с брутальным плечевым ремнем цвета мокрого асфальта. Поклонников покорил образ Марии Ивлевой. «Королева! Чувствуется вкус, благородный характер и происхождение! Лучшая!», «Краса — это про вас. Элегантность и нежность — тоже про вас», «Прекрасная блондинка», «Как всегда шикарно выглядите», «Мария, вы красавица!» — пишут в комментариях.

Супруги Ивлевы обрели свободу в июле 2020 года, а уже в сентябре Константин сделал предложение возлюбленной Валерии Куденковой. Мария тяжело переживала развод, подчеркнув, что эти события повергли в шок всю семью. Теперь экс-жена знаменитого повара воспитывает двоих детей — Марию и Матвея.