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Екатерина Стриженова вышла в эфир в «школьном» платье цвета леденцов

Туманный вторник в столице Екатерина Стриженова решила встречать, вооружившись самыми яркими красками. В эфир телеведущая вышла в эффектном, по-детски забавном образе, в котором у настроения нет выбора — только улучшаться. Одно можно сказать наверняка: тренд на «школьные» платья буквально захватил гардеробы звезд. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Стриженова

Фото: Instagram @strizhenovae

Екатерина продолжает бессменную традицию — вести программу в нарядах бренда своей сестры Виктории Андреяновой. На этот раз ведущая блистала на экранах в макси-платье с акцентом на талии и крупным принтом в горошек, который издалека создает эффект оптической иллюзии. Два актуальных цвета — насыщенный оранжевый и фуксия — слились в одном дуэте, а на контрасте с ними сыграла белоснежная манишка и крупный воротник, напоминающий школьную форму из прошлого.

Не так давно хвасталась стройными ногами в платье «школьницы» и Дарья Повереннова. Правда, актриса сделала ставку на total black (и тоже не прогадала).

Екатерина Стриженова

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Фото: Instagram @strizhenovae