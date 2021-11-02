Екатерина Стриженова вышла в эфир в «школьном» платье цвета леденцов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @strizhenovae
Екатерина продолжает бессменную традицию — вести программу в нарядах бренда своей сестры Виктории Андреяновой. На этот раз ведущая блистала на экранах в макси-платье с акцентом на талии и крупным принтом в горошек, который издалека создает эффект оптической иллюзии. Два актуальных цвета — насыщенный оранжевый и фуксия — слились в одном дуэте, а на контрасте с ними сыграла белоснежная манишка и крупный воротник, напоминающий школьную форму из прошлого.
Не так давно хвасталась стройными ногами в платье «школьницы» и Дарья Повереннова. Правда, актриса сделала ставку на total black (и тоже не прогадала).
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Фото: Instagram @strizhenovae