Екатерина Стриженова вышла в эфир в «школьном» платье цвета леденцов

Екатерина продолжает бессменную традицию — вести программу в нарядах бренда своей сестры Виктории Андреяновой. На этот раз ведущая блистала на экранах в макси-платье с акцентом на талии и крупным принтом в горошек, который издалека создает эффект оптической иллюзии. Два актуальных цвета — насыщенный оранжевый и фуксия — слились в одном дуэте, а на контрасте с ними сыграла белоснежная манишка и крупный воротник, напоминающий школьную форму из прошлого.

Не так давно хвасталась стройными ногами в платье «школьницы» и Дарья Повереннова. Правда, актриса сделала ставку на total black (и тоже не прогадала).