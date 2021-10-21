Дарья Повереннова похвасталась точеными ногами в платье «школьницы»

Для вечера, посвященного выходу коллаборации Alessandro Dell’Acqua x Elena Mirò, актриса выбрала лаконичный образ, который выстроила вокруг черного цвета. В главной роли — минималистичное платье А-силуэта длиной выше колен, напоминающее школьную форму, а отчасти и образ Уэнзди — персонажа «Семейки Аддамс». К нему — плотные черные колготки и лакированные оксфорды. В завершение — пара ювелирных акцентов.

Погода в столице шепчет: дождь сменяется снегом, а плюс — минусом. В такие дни не хочется жертвовать теплом и комфортом ради красоты, однако это не повод кутаться в безразмерные куртки и треники. Мы разобрали осенние гардеробы первых леди и выяснили, как им удается оставаться стильными всегда и везде. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.