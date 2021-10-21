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Дарья Повереннова похвасталась точеными ногами в платье «школьницы»

На фоне приближающегося локдауна в Москве продолжается светский марафон, проходящий под лозунгом «успеть все». В столице вручают премии, активно презентуют новые ароматы и коллекции, а селебрити сияют в объективах фотографов. Так, на недавнем модном мероприятии блистала Дарья Повереннова, а заодно — преподала мастер-класс на тему total black.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Повереннова

Фото: Пресс-служба

Для вечера, посвященного выходу коллаборации Alessandro Dell’Acqua x Elena Mirò, актриса выбрала лаконичный образ, который выстроила вокруг черного цвета. В главной роли — минималистичное платье А-силуэта длиной выше колен, напоминающее школьную форму, а отчасти и образ Уэнзди — персонажа «Семейки Аддамс». К нему — плотные черные колготки и лакированные оксфорды. В завершение — пара ювелирных акцентов.

Погода в столице шепчет: дождь сменяется снегом, а плюс — минусом. В такие дни не хочется жертвовать теплом и комфортом ради красоты, однако это не повод кутаться в безразмерные куртки и треники. Мы разобрали осенние гардеробы первых леди и выяснили, как им удается оставаться стильными всегда и везде. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Instagram @dpoverennova