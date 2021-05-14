Джилл Байден вышла в разных туфлях и раздувающейся на ветру юбке

Доктор Байден выбрала белоснежное платье с акцентом на талии и летящей юбкой, которая так и норовила «улететь» с каждым порывом ветра. Когда-то такую ошибку совершила Кейт Миддлтон, надев легкий наряд на вертолетную площадку. Джилл, по всей видимости, конфуза избежала.

Супруга президента Соединенных Штатов дополнила аутфит пудровым блейзером и нитью жемчуга в лучших традициях стиля домохозяек из пятидесятых. Последний штрих — пара эффектных слингбэков J’adior из коллекции Christian Dior 2020 года. Фигурный каблук плюс разный принт на левой и правой туфлях — настоящая находка, которую сейчас можно поймать лишь на ресейл-платформах. Некогда такая пара стоила 1 050 долларов (около 78 000 рублей по нынешнему курсу).