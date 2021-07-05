Джилл Байден выгуляла ажурное «платье невесты» за 80 500 рублей

Доктор Байден нарядилась в кружева с головы до ног, которые на этот раз прикрыла длиной миди — все согласно дресс-коду. Платье от Jonathan Simkhi обошлось первой леди немало — 1095 долларов, что составляет около 80 500 рублей по нынешнему курсу. Дополнили образ самые любимые туфли привилегированных дам — элегантные эспадрильи на танкетке с забавными завязками-бантами цвета металлик.

Эксперты предполагают, что наряды супруга президента США выбирает не просто так, а закладывает в них тайный смысл. О значении семи самых ярких нарядов Джилл Байден читайте в материале Passion.ru.