Джилл Байден выгуляла ажурное «платье невесты» за 80 500 рублей
Салют в честь Дня независимости Соединенных Штатов был ярким, да и образ первой леди не отставал. Джилл Байден снова выгуляла дизайнерский наряд из своих запасов на все случаи жизни, и мы спешим рассмотреть его повнимательнее. В главной роли — кипенно-белый, как на инаугурации мужа в январе, и ажурные детали. Нам удалось выяснить, сколько потратила супруга президента на праздничный аутфит.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook
Доктор Байден нарядилась в кружева с головы до ног, которые на этот раз прикрыла длиной миди — все согласно дресс-коду. Платье от Jonathan Simkhi обошлось первой леди немало — 1095 долларов, что составляет около 80 500 рублей по нынешнему курсу. Дополнили образ самые любимые туфли привилегированных дам — элегантные эспадрильи на танкетке с забавными завязками-бантами цвета металлик.
Эксперты предполагают, что наряды супруга президента США выбирает не просто так, а закладывает в них тайный смысл. О значении семи самых ярких нарядов Джилл Байден читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews
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