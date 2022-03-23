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Джессика Честейн показала декольте, с которым смотреть в глаза не получится
В нью-йоркском Музее современного искусства прошел показ новой коллекции Ralph Lauren. На подиуме по традиции дефилировали сестры Хадид, в зрительном зале — звездные гости во главе с Поппи Делевинь, Зои Дойч и Ангусом Клаудом (звездой «Эйфории» и новым лицом бренда по совместительству). Однако затмила всех Джессика Честейн — конкурировать с ней за внимание публики смог разве что сам Ральф Лорен: 82-летний модельер вышел поприветствовать гостей в конце шоу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Eastnews
44-летняя актриса появилась в роскошном total black. В главной роли — лаконичный вечерний комбинезон, эффектно мерцающий в свете вспышек. Секрет бесконечно длинных ног — брюки-палаццо, а рецепт эффекта «вау» — акцент на талии и экстремально глубокое декольте (по всей видимости, скотч для бюста от Ким Кардашьян здесь пригодился).
Тем же вечером в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения iHeartRadio Awards, на которой сияли Дженнифер Лопес, Аврил Лавин, Николь Шерзингер, Хайди Клум, Кармен Электра и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa