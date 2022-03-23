Джессика Честейн показала декольте, с которым смотреть в глаза не получится

44-летняя актриса появилась в роскошном total black. В главной роли — лаконичный вечерний комбинезон, эффектно мерцающий в свете вспышек. Секрет бесконечно длинных ног — брюки-палаццо, а рецепт эффекта «вау» — акцент на талии и экстремально глубокое декольте (по всей видимости, скотч для бюста от Ким Кардашьян здесь пригодился).

Тем же вечером в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения iHeartRadio Awards, на которой сияли Дженнифер Лопес, Аврил Лавин, Николь Шерзингер, Хайди Клум, Кармен Электра и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.