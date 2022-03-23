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Мода
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Дженнифер Лопес появилась на премии в микротопе, а Кармен Электра — в «голом» платье

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения iHeardRadio Music Awards, которая собрала даже тех, кто появляется на публике крайне редко. На красной дорожке блистали настоящие легенды Дженнифер Лопес, Кармен Электра, Хайди Клум, Николь Шерзингер, Аврил Лавин и многие другие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Дженнифер Лопес зажигала на сцене, едва успевая менять наряды. Для фотоколла звезда выбрала эффектный бархатный сет из брюк-палаццо и микротопа, который продемонстрировал результаты работы в спортзале с лучших ракурсов.

Своим внезапным появлением порадовала фанатов Кармен Электра. 49-летняя модель в буквальном смысле обезоружила всех, выйдя на красную дорожку в абсолютно «голом» платье, усыпанном кристаллами.

Кармен Электра

Eastnews

Николь Шерзингер

Eastnews

Кто не изменился с нулевых, так это Аврил Лавин. Кумир тинейджеров продолжает носить кожу, гранжевую обувь и каскадную стрижку с полосатым окрашиванием как в 2007-м.

Солистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер себе не изменяет: для премии певица выбрала двойку из крошечного топа и юбки с дерзким разрезом.

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Фото: Eastnews

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