Дженнифер Лопес появилась на премии в микротопе, а Кармен Электра — в «голом» платье

Дженнифер Лопес зажигала на сцене, едва успевая менять наряды. Для фотоколла звезда выбрала эффектный бархатный сет из брюк-палаццо и микротопа, который продемонстрировал результаты работы в спортзале с лучших ракурсов.

Своим внезапным появлением порадовала фанатов Кармен Электра. 49-летняя модель в буквальном смысле обезоружила всех, выйдя на красную дорожку в абсолютно «голом» платье, усыпанном кристаллами.