Дженнифер Лопес появилась на премии в микротопе, а Кармен Электра — в «голом» платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Дженнифер Лопес зажигала на сцене, едва успевая менять наряды. Для фотоколла звезда выбрала эффектный бархатный сет из брюк-палаццо и микротопа, который продемонстрировал результаты работы в спортзале с лучших ракурсов.
Своим внезапным появлением порадовала фанатов Кармен Электра. 49-летняя модель в буквальном смысле обезоружила всех, выйдя на красную дорожку в абсолютно «голом» платье, усыпанном кристаллами.
Eastnews
Eastnews
Кто не изменился с нулевых, так это Аврил Лавин. Кумир тинейджеров продолжает носить кожу, гранжевую обувь и каскадную стрижку с полосатым окрашиванием как в 2007-м.
Солистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер себе не изменяет: для премии певица выбрала двойку из крошечного топа и юбки с дерзким разрезом.
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Фото: Eastnews