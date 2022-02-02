Дженнифер Лопес «утонула» в необъятном пуховике Барби
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Лопес позирует в монообразе конфетно-розового цвета. На ней — двойка из микротопа и пышной макси-юбки с опасным разрезом от бедра. Комплект дополняют босоножки на запредельно высоких шпильках, а главную роль и овации забрал необъятный пуховик, в котором звезда буквально утонула. Сразу вспоминаются сюжеты из жизни, когда столичные светские дамы совершают модные подвиги, выгуливая открытую обувь по сугробам и льду на пути от авто до локации мероприятия.
Второй образ точно оценил бы Канье Уэст, который одевает свою возлюбленную Джулию Фокс примерно так же. Дженнифер выгуляла дерзкий кожаный кроп-жакет, который едва ли оставил место для фантазии. К нему стилисты добавили силуэтную юбку ультранизкой посадки на бедрах и с завязками.
Не так давно Дженнифер Лопес стала героиней очередной модной съемки, в которой оседлала велосипед в босоножках на шпильках опасной высоты. А заодно показала рельефный пресс, который станет мотивацией купить абонемент в спортзал. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @jlo