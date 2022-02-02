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Дженнифер Лопес «утонула» в необъятном пуховике Барби

Дженнифер Лопес в последнее время радует поклонников частыми появлениями и новыми проектами. Звезда то и дело снимается в рекламных кампаниях для брендов, участвует в ток-шоу и не забывает о романтичных свиданиях с Беном Аффлеком. На этот раз поп-дива оказалась в объективе Шанталь Андерсон и на страницах New York Times. А образ примерила весьма необычный и очень даже подходящий для светской жизни в реалиях русской зимы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Лопес позирует в монообразе конфетно-розового цвета. На ней — двойка из микротопа и пышной макси-юбки с опасным разрезом от бедра. Комплект дополняют босоножки на запредельно высоких шпильках, а главную роль и овации забрал необъятный пуховик, в котором звезда буквально утонула. Сразу вспоминаются сюжеты из жизни, когда столичные светские дамы совершают модные подвиги, выгуливая открытую обувь по сугробам и льду на пути от авто до локации мероприятия.

Второй образ точно оценил бы Канье Уэст, который одевает свою возлюбленную Джулию Фокс примерно так же. Дженнифер выгуляла дерзкий кожаный кроп-жакет, который едва ли оставил место для фантазии. К нему стилисты добавили силуэтную юбку ультранизкой посадки на бедрах и с завязками.

Фото: Шанталь Андерсон

Не так давно Дженнифер Лопес стала героиней очередной модной съемки, в которой оседлала велосипед в босоножках на шпильках опасной высоты. А заодно показала рельефный пресс, который станет мотивацией купить абонемент в спортзал. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @jlo

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