Дженнифер Лопес «утонула» в необъятном пуховике Барби

Лопес позирует в монообразе конфетно-розового цвета. На ней — двойка из микротопа и пышной макси-юбки с опасным разрезом от бедра. Комплект дополняют босоножки на запредельно высоких шпильках, а главную роль и овации забрал необъятный пуховик, в котором звезда буквально утонула. Сразу вспоминаются сюжеты из жизни, когда столичные светские дамы совершают модные подвиги, выгуливая открытую обувь по сугробам и льду на пути от авто до локации мероприятия.

Второй образ точно оценил бы Канье Уэст, который одевает свою возлюбленную Джулию Фокс примерно так же. Дженнифер выгуляла дерзкий кожаный кроп-жакет, который едва ли оставил место для фантазии. К нему стилисты добавили силуэтную юбку ультранизкой посадки на бедрах и с завязками.