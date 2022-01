Дженнифер Лопес оседлала велосипед в босоножках на экстремальных шпильках

Джей Ло сменила два спортивных костюма на базе джоггеров, спортивных топов и кроп-футболок. Один — в оттенке молока, другой — Барби-розового. Укороченный верх плюс низкая посадка — определенный тренд 2022 года, вернувшийся из нулевых (вспоминаем показ Miu Miu). Но помните: внимание к прессу будет повышенным — самое время продлить абонемент на фитнес.

Образ Дженнифер дополнили крупные серьги-хупы (флешбек к клипу If You Had My Love 1999-го) и мюли на головокружительно высоких шпильках, в которых певица взобралась на велосипед.