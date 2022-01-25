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Дженнифер Лопес оседлала велосипед в босоножках на экстремальных шпильках

Дженнифер Лопес вновь появилась в рекламной кампании модного бренда и на этот раз продемонстрировала все, ради чего не пропускала тренировки. Пресс 52-летней певицы — дополнительная мотивация хрустеть не чипсами, а салатом. В съемке артистка примерила сразу два образа, которые доказывают, что спорт — не только мешковатые треники и безразмерная футболка.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Лопес

Фото: Instagram @jlo

Джей Ло сменила два спортивных костюма на базе джоггеров, спортивных топов и кроп-футболок. Один — в оттенке молока, другой — Барби-розового. Укороченный верх плюс низкая посадка — определенный тренд 2022 года, вернувшийся из нулевых (вспоминаем показ Miu Miu). Но помните: внимание к прессу будет повышенным — самое время продлить абонемент на фитнес.

Образ Дженнифер дополнили крупные серьги-хупы (флешбек к клипу If You Had My Love 1999-го) и мюли на головокружительно высоких шпильках, в которых певица взобралась на велосипед.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Instagram @jlo

Ранее мы обсуждали, в чем тренируются представительницы королевских семей. Кейт Миддлтон, например, заслуживает приз за самые красивые ноги Великобритании, а королева Нидерландов Максима разъезжает на велосипеде в широкополой шляпе и на шпильках. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram @jlo

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