Дженнифер Лопес оседлала велосипед в босоножках на экстремальных шпильках
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @jlo
Джей Ло сменила два спортивных костюма на базе джоггеров, спортивных топов и кроп-футболок. Один — в оттенке молока, другой — Барби-розового. Укороченный верх плюс низкая посадка — определенный тренд 2022 года, вернувшийся из нулевых (вспоминаем показ Miu Miu). Но помните: внимание к прессу будет повышенным — самое время продлить абонемент на фитнес.
Образ Дженнифер дополнили крупные серьги-хупы (флешбек к клипу If You Had My Love 1999-го) и мюли на головокружительно высоких шпильках, в которых певица взобралась на велосипед.
Фото: Instagram @jlo
Ранее мы обсуждали, в чем тренируются представительницы королевских семей. Кейт Миддлтон, например, заслуживает приз за самые красивые ноги Великобритании, а королева Нидерландов Максима разъезжает на велосипеде в широкополой шляпе и на шпильках. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram @jlo