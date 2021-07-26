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Дженнифер Лопес и Меган Фокс померились дерзкими платьями: кто круче

24 июля Дженнифер Лопес отметила 52-летие и сделала это как всегда ярко. Поп-дива перестала скрывать свое возвращение к экс-бойфренду Бену Аффлеку — с возлюбленным она и провела вечер на борту яхты. Фанатов тоже порадовала: Джей Ло традиционно исполнила зажигательный танец, но на этот раз в бикини. А после переоделась в маленькое черное платье для продолжения свидания.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Фото: Eastnews

Держись, Алекс Родригес: сказать, что Аффлеку повезло — ничего не сказать! На свидание с ним возлюбленная надела силуэтное миди-платье с вырезом каре. К нему добавила босоножки на головокружительных платформах и сумку-кейс. Но главный аксессуар — счастливая улыбка в объятиях «того самого» мужчины.

Не так давно Меган Фокс поймали по пути на съемки телешоу Джимми Киммела. Актриса была вооружена до зубов: фигуру подчеркивало эффектное платье Alex Perry с лифом-корсетом, а бесконечность ног — лаконичные (и остромодные) босоножки на тонких завязках в духе римских сандалий. Выбирайте победительницу модного баттла в голосовании!

Меган Фокс

Меган Фокс

Фото: Eastnews

Не так давно за звание главной модницы поборолись Келли Брук и Мария Шарапова. Телеведущая потратила на чайное платье с цветочным принтом всего 4 500 рублей, а теннисистка спустила на похожее целых 44 000 рублей. Голосуйте за самый эффектный аутфит в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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