Дженнифер Лопес и Меган Фокс померились дерзкими платьями: кто круче
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Фото: Eastnews
Держись, Алекс Родригес: сказать, что Аффлеку повезло — ничего не сказать! На свидание с ним возлюбленная надела силуэтное миди-платье с вырезом каре. К нему добавила босоножки на головокружительных платформах и сумку-кейс. Но главный аксессуар — счастливая улыбка в объятиях «того самого» мужчины.
Не так давно Меган Фокс поймали по пути на съемки телешоу Джимми Киммела. Актриса была вооружена до зубов: фигуру подчеркивало эффектное платье Alex Perry с лифом-корсетом, а бесконечность ног — лаконичные (и остромодные) босоножки на тонких завязках в духе римских сандалий. Выбирайте победительницу модного баттла в голосовании!
Фото: Eastnews
Не так давно за звание главной модницы поборолись Келли Брук и Мария Шарапова. Телеведущая потратила на чайное платье с цветочным принтом всего 4 500 рублей, а теннисистка спустила на похожее целых 44 000 рублей. Голосуйте за самый эффектный аутфит в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews
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