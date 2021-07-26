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Дженнифер Лопес и Меган Фокс померились дерзкими платьями: кто круче

24 июля Дженнифер Лопес отметила 52-летие и сделала это как всегда ярко. Поп-дива перестала скрывать свое возвращение к экс-бойфренду Бену Аффлеку — с возлюбленным она и провела вечер на борту яхты. Фанатов тоже порадовала: Джей Ло традиционно исполнила зажигательный танец, но на этот раз в бикини. А после переоделась в маленькое черное платье для продолжения свидания.