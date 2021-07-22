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Келли Брук отдала за платье 4 500 рублей, а Мария Шарапова — 44 000: кто ярче

Платья в лучших традициях стиля бохо ворвались в жаркое лето как самые удобные и универсальные. Их вы узнаете сразу: свободный силуэт, цветочные принты, объемные рукава — фасоны напоминают чайные наряды дам девятнадцатого века. В нашей модной битве ими померились актриса Келли Брук и спортсменка Мария Шарапова.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Келли Брук

Фото: Eastnews

Келли Брук поймали на улицах Лондона в расслабленном и вполне бюджетном образе. В основе — все то же чайное платье, но из масс-маркета. Наряд от Topshop обошелся актрисе всего 45 фунтов (около 4 500 рублей). К нему — пара босоножек цвета молочного шоколада и сумка формы «седло» от ba&sh. Стоимость аксессуара — около 25 700 рублей.

Не так давно Шарапова отправилась в Хорватию и с собой захватила миди-платье А-силуэта от европейского бренда Chufy. Стоимость такого — 595 долларов (около 44 000 рублей). К нему она подобрала сандалии цвета металлик от Dries van Noten, которым не изменяет уже не первый сезон.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: Instagram @mariasharapova

Не так давно в модном баттле сошлись королева Нидерландов Максима и дочь экс-президента Соединенных Штатов Иванка Трамп. Кто ярче — голосуйте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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