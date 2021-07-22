Келли Брук отдала за платье 4 500 рублей, а Мария Шарапова — 44 000: кто ярче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Келли Брук поймали на улицах Лондона в расслабленном и вполне бюджетном образе. В основе — все то же чайное платье, но из масс-маркета. Наряд от Topshop обошелся актрисе всего 45 фунтов (около 4 500 рублей). К нему — пара босоножек цвета молочного шоколада и сумка формы «седло» от ba&sh. Стоимость аксессуара — около 25 700 рублей.
Не так давно Шарапова отправилась в Хорватию и с собой захватила миди-платье А-силуэта от европейского бренда Chufy. Стоимость такого — 595 долларов (около 44 000 рублей). К нему она подобрала сандалии цвета металлик от Dries van Noten, которым не изменяет уже не первый сезон.
Фото: Instagram @mariasharapova
Не так давно в модном баттле сошлись королева Нидерландов Максима и дочь экс-президента Соединенных Штатов Иванка Трамп. Кто ярче — голосуйте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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