Келли Брук отдала за платье 4 500 рублей, а Мария Шарапова — 44 000: кто ярче

Келли Брук поймали на улицах Лондона в расслабленном и вполне бюджетном образе. В основе — все то же чайное платье, но из масс-маркета. Наряд от Topshop обошелся актрисе всего 45 фунтов (около 4 500 рублей). К нему — пара босоножек цвета молочного шоколада и сумка формы «седло» от ba&sh. Стоимость аксессуара — около 25 700 рублей.