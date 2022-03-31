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Мода
Сегодня в 10:22
1 мин.

Джаред Лето появился на премьере в накидке из бабушкиного тюля

В Лос-Анджелесе прошла очередная премьера фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. За месяц показов и фотоколлов было столько, что актер едва успевал менять костюмы Gucci (мы уже сбились со счета). Над новым образом креативщику модного Дома Алессандро Микеле пришлось потрудиться, чтобы он запомнился.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джаред Лето

Фото: GettyImages

Лето вышел на красную дорожку в двойке из жемчужного атласа и абсолютно прозрачной расстегнутой рубашке. Увенчала образ ажурная накидка с барочным воротником, чем-то напоминающая тюль из бабушкиной квартиры (к слову, один из трендов этого сезона, закрепленный показом Simone Rocha в Лондоне).

В завершение — ботинки на блочном каблуке в стиле шестидесятых, акцентные кольца, которых в образах Джареда много не бывает, и крупные очки, скрывающие брутальный мейкап.

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Джаред Лето

Джаред Лето

Фото: Eastnews

Джаред Лето из тех знаменитостей, которые не боятся экспериментировать и удивлять, идя против дресс-кода и всех его правил. Коллега актера по бунтарскому духу Кристен Стюарт, например, недавно появилась на красной дорожке «Оскара» в крошечных шортах и блузке нараспашку. До нее это позволяла себе лишь Деми Мур в конце 80-х. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / GettyImages / Eastnews / Dpa

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