Джаред Лето появился на премьере в накидке из бабушкиного тюля
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Лето вышел на красную дорожку в двойке из жемчужного атласа и абсолютно прозрачной расстегнутой рубашке. Увенчала образ ажурная накидка с барочным воротником, чем-то напоминающая тюль из бабушкиной квартиры (к слову, один из трендов этого сезона, закрепленный показом Simone Rocha в Лондоне).
В завершение — ботинки на блочном каблуке в стиле шестидесятых, акцентные кольца, которых в образах Джареда много не бывает, и крупные очки, скрывающие брутальный мейкап.
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Фото: Eastnews
Джаред Лето из тех знаменитостей, которые не боятся экспериментировать и удивлять, идя против дресс-кода и всех его правил. Коллега актера по бунтарскому духу Кристен Стюарт, например, недавно появилась на красной дорожке «Оскара» в крошечных шортах и блузке нараспашку. До нее это позволяла себе лишь Деми Мур в конце 80-х. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / GettyImages / Eastnews / Dpa