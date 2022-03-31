Джаред Лето появился на премьере в накидке из бабушкиного тюля

Лето вышел на красную дорожку в двойке из жемчужного атласа и абсолютно прозрачной расстегнутой рубашке. Увенчала образ ажурная накидка с барочным воротником, чем-то напоминающая тюль из бабушкиной квартиры (к слову, один из трендов этого сезона, закрепленный показом Simone Rocha в Лондоне).

В завершение — ботинки на блочном каблуке в стиле шестидесятых, акцентные кольца, которых в образах Джареда много не бывает, и крупные очки, скрывающие брутальный мейкап.

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