Леди Ди уже не та: Кристен Стюарт вышла на «Оскар» в микрошортах и блузке нараспашку
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
«Сегодня ее день, поэтому она вправе делать все, что хочет», — цитирует Harper’s Bazaar Тару Свеннен, стилистку Кристен Стюарт. Сказано — сделано: актриса, представлявшая на церемонии фильм «Спенсер», взбунтовалась против дресс-кода и вышла на красную дорожку в микрошортах. Дополнял их классический жакет и полупрозрачная блузка, расстегнутая на все пуговицы (нетрудно догадаться, что под ней абсолютно ничего не было). В завершение — колье-галстук и пара лодочек на запредельно высоких шпильках. Все, конечно же, Chanel.
Впрочем, репетиция парада у Кристен уже была: звезда шокировала публику длиной шорт на Венецианском кинофестивале в 2021 году.
Фото: Globallook
Прийти на «Оскар» в шортах за всю историю решались не многие. Впервые это сделала бунтарка Деми Мур в 1989-м, которая щеголяла по красной дорожке в велосипедках. В 2014-м успех повторил Фаррелл Уильямс: исполнитель переиграл дресс-код black tie и пришел на мероприятие в костюме с бермудами.
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Фото: Eastnews / Dpa / Globallook