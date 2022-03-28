Леди Ди уже не та: Кристен Стюарт вышла на «Оскар» в микрошортах и блузке нараспашку

«Сегодня ее день, поэтому она вправе делать все, что хочет», — цитирует Harper’s Bazaar Тару Свеннен, стилистку Кристен Стюарт. Сказано — сделано: актриса, представлявшая на церемонии фильм «Спенсер», взбунтовалась против дресс-кода и вышла на красную дорожку в микрошортах. Дополнял их классический жакет и полупрозрачная блузка, расстегнутая на все пуговицы (нетрудно догадаться, что под ней абсолютно ничего не было). В завершение — колье-галстук и пара лодочек на запредельно высоких шпильках. Все, конечно же, Chanel.

Впрочем, репетиция парада у Кристен уже была: звезда шокировала публику длиной шорт на Венецианском кинофестивале в 2021 году.