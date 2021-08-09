Дубцова вышла к бассейну в мини-шортах, золоте и сандалиях за 46 300 рублей

Дубцова похвасталась заметно постройневшими ногами в мини-шортах на резинке, к которым подобрала объемную рубашку, нарочито небрежно расстегнутую снизу. Дополнила образ в пастельных тонах узнаваемая (и самая популярная) обувь лета — сандалии-слайды Oran от Hermès в кипенно-белом оттенке. Стоимость за пару — 630 долларов (около 46 300 рублей). Навстречу солнцу певица вышла в бейсболке Céline (около 24 200 рублей), крупных солнцезащитных очках и целом комплекте классических браслетов Cartier. Завершила аутфит вместительная сумка-тоут Christian Dior из круизной коллекции 2020 года.

Отправляясь на отдых, звезды не скупятся на наряды. Например, Вера Брежнева еще недавно разгуливала по Криту в остромодных сандалиях The Row, а певица Зара отправилась на южный берег Франции, прихватив платье с экстремальным декольте и комплект аксессуаров Prada. Подробности — на Passion.ru.