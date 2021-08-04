Нескромно: певица Зара выгуляла платье с дерзким декольте до талии

В главной роли образа оказалось черное макси-платье с пышной юбкой, декорированной мерцающими вставками. Скромность длины компенсировано экстремально глубоким декольте, достигшим середины талии (берем на вооружение лиф-халтер). Дополнил аутфит сет из плетеных аксессуаров: узнаваемая сумка-корзинка Prada и шляпка-канотье — неотъемлемая деталь летних образов Зары. Акцентный штрих — пара жемчужных серег.

О том, как стильно одеться на отдыхе, мы рассказывали в одном из предыдущих материалов и разбирали самые стильные образы на примерах звезд и главных модниц Инстаграма — Елены Перминовой, Эмили Ратажковски, Эльзы Хоск и других. Найти 10 стильных купальников и три классных лука с ними можно по ссылке.