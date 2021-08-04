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Нескромно: певица Зара выгуляла платье с дерзким декольте до талии

Зара отправилась на отдых на южное побережье Франции и прихватила с собой целый багаж эффектных нарядов. Волновать курортные просторы певица взялась с энтузиазмом и с помощью самых нескромных трюков. Оставаться элегантной, при этом не жертвовать комфортом — суперспособность звезды, которой стоит поучиться.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Зара

Фото: Instagram @zara_music

В главной роли образа оказалось черное макси-платье с пышной юбкой, декорированной мерцающими вставками. Скромность длины компенсировано экстремально глубоким декольте, достигшим середины талии (берем на вооружение лиф-халтер). Дополнил аутфит сет из плетеных аксессуаров: узнаваемая сумка-корзинка Prada и шляпка-канотье — неотъемлемая деталь летних образов Зары. Акцентный штрих — пара жемчужных серег.

О том, как стильно одеться на отдыхе, мы рассказывали в одном из предыдущих материалов и разбирали самые стильные образы на примерах звезд и главных модниц Инстаграма — Елены Перминовой, Эмили Ратажковски, Эльзы Хоск и других. Найти 10 стильных купальников и три классных лука с ними можно по ссылке.

Фото: Instagram @zara_music

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