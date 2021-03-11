Этой весной носим грубые армейские брюки, как у Рианны и Решетовой

Идеальную модель вы узнаете сразу: тотальный оверсайз и камуфляжный принт — ее главные приметы. А чтобы выглядеть соблазнительно, возьмите на заметку образ Ри с кипенно-белыми лодочками на каблуках и базовой футболкой. Еще одна звездная красотка, которая выглядит гармонично в милитари, — Анастасия Решетова. Сражать наповал модель взялась с помощью кружевного корсета и объемных ботфортов Vetements.

Тренд полюбился Ирине Шейк и Хейли Бибер, которые тут же испытали его на практике. Шейк — с пуховиком и брутальными берцами, Бибер — с кроссовками и кожаным тренчем в духе девяностых. Ким Кардашьян сделала ставку на брюки-карго, показав, как их носить в этом сезоне. А мы уже успели присмотреть несколько брендов, где можно приобрести подобные и заметно сэкономить.