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До дыр: президент Байден отправился на саммит в потрепанных туфлях

На конец октября запланирован саммит G-20 в Риме, и Джо Байден уже покинул Белый дом вместе с супругой. 78-летний президент Соединенных Штатов надел выглаженный пиджак королевского синего цвета, подобрал к нему любимые песочные брюки и голубую рубашку. А одну важную деталь все же упустил — рассказываем какую!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джо и Джилл Байден

Фото: Global Look Press

Из своей резиденции Байден вышел в коричневых туфлях, по которым нетрудно догадаться, что они — самые любимые. Улики не скрыть: на коже — потертости, многочисленные складки, да и начищены не безупречно.

Президент Байден далеко не первый, кому обувь подпортила репутацию. После скандального интервью Сассексов Опре Уинфри размышлений на тему «принцессы и нищего» было много. Герцоги раскрывали тайну за тайной, а зоркий глаз пользователей Сети рассмотрел еще кое-что. Принц Гарри пришел на съемки в старом костюме и заношенных туфлях — с потертостями и с потрепанной подошвой. Зато Меган сидела рядом в платье Giorgio Armani за 4 700 долларов.

Обувь Джо Байдена

Обувь Джо Байдена

Фото: Global Look Press

Среди тех, кто хоть раз оказался под прицелом из-за неправильной обуви, — и сама Меган Маркл, и первая леди Франции Брижит Макрон, и даже Кейт Миддлтон, чей стиль всегда безупречен. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Global Look Press