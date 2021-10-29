До дыр: президент Байден отправился на саммит в потрепанных туфлях

Из своей резиденции Байден вышел в коричневых туфлях, по которым нетрудно догадаться, что они — самые любимые. Улики не скрыть: на коже — потертости, многочисленные складки, да и начищены не безупречно.

Президент Байден далеко не первый, кому обувь подпортила репутацию. После скандального интервью Сассексов Опре Уинфри размышлений на тему «принцессы и нищего» было много. Герцоги раскрывали тайну за тайной, а зоркий глаз пользователей Сети рассмотрел еще кое-что. Принц Гарри пришел на съемки в старом костюме и заношенных туфлях — с потертостями и с потрепанной подошвой. Зато Меган сидела рядом в платье Giorgio Armani за 4 700 долларов.