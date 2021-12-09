Дивы тоже носят пуховики: Рената Литвинова пришла на показ в куртке-«облаке»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Свое место на front-row модного показа в Москве Рената украсила переливами черного атласа и «драматичным» силуэтом платья Viva Vox. Образ дополнила очками затейливой формы от Balenciaga и акцентными серьгами. За кадром остался гиперобъемный пуховик H&M, будто разукрашенный неоновым розовым фломастером.
Яркие дутые куртки — абсолютный мастхэв сезона (доказано Литвиновой). А если вы все еще не обзавелись подходящим — добро пожаловать в модный гид по верхней одежде от Passion.ru.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Ранее мы обсуждали, какую обувь носить зимой, чтобы выглядеть стильно и уж точно не замерзнуть. Идеальная пара будет круто смотреться и на горнолыжных трассах, и в городе, а главное — покажет отличную совместимость с даже самым насыщенным оттенком пуховика. Подробности — по ссылке.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall