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Дивы тоже носят пуховики: Рената Литвинова пришла на показ в куртке-«облаке»

Столбик термометра все дальше уходит от отметки «ноль» в минус, и на спасение утопающих в снегу приходят многослойность, объемные свитеры и необъятные пуховики. Все мы ждем тепло, но и в этом зимнем безумии есть своя романтика. К тому же, дутые куртки составляют конкуренцию роскошным мехам даже в гардеробах знаменитостей. Так, например, Рената Литвинова показала самую модную экипировку для сезона холодов — смотрите и запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Свое место на front-row модного показа в Москве Рената украсила переливами черного атласа и «драматичным» силуэтом платья Viva Vox. Образ дополнила очками затейливой формы от Balenciaga и акцентными серьгами. За кадром остался гиперобъемный пуховик H&M, будто разукрашенный неоновым розовым фломастером.

Яркие дутые куртки — абсолютный мастхэв сезона (доказано Литвиновой). А если вы все еще не обзавелись подходящим — добро пожаловать в модный гид по верхней одежде от Passion.ru.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Ранее мы обсуждали, какую обувь носить зимой, чтобы выглядеть стильно и уж точно не замерзнуть. Идеальная пара будет круто смотреться и на горнолыжных трассах, и в городе, а главное — покажет отличную совместимость с даже самым насыщенным оттенком пуховика. Подробности — по ссылке.

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

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