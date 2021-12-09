Дивы тоже носят пуховики: Рената Литвинова пришла на показ в куртке-«облаке»

Свое место на front-row модного показа в Москве Рената украсила переливами черного атласа и «драматичным» силуэтом платья Viva Vox. Образ дополнила очками затейливой формы от Balenciaga и акцентными серьгами. За кадром остался гиперобъемный пуховик H&M, будто разукрашенный неоновым розовым фломастером.

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