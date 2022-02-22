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Держись, Прилучный! Карпович похвасталась завидной фигурой в золотых «доспехах»

На фоне слухов о разрыве со своим возлюбленным, актером Павлом Прилучным, Мирослава Карпович показывает дерзкие и принципиально новые образы. В этот раз актриса примерила на себя амплуа роковой красотки и показала стройную фигуру в новом интригующем наряде. Смотрим и обсуждаем свежий аутфит знаменитости.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мирослава Карпович

Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich

35-летняя Мирослава Карпович произвела настоящий фурор новым перевоплощением. Звезда продемонстрировала максимально эффектный жакет с фактурной золотой деталью, напоминающей гламурные доспехи. Стилисты подобрали look, который подчеркнул стройные ноги актрисы с самых выгодных ракурсов. Дополнили его эффектные колготки и лодочки, с высоты которых Мирослава умудрялась показывать отличную растяжку.

К слову, золотые корсеты, имитирующие формы женского тела, — хит с красных дорожек. Их уже примеряют самые смелые, в частности, Рената Литвинова и Зендая.

Сейчас на личном фронте у звезды сериала «Папины дочки» все не так гладко. Ранее мы писали о том, что актер Павел Прилучный подогрел слухи о расставании с Мирославой. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich

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