Держись, Прилучный! Карпович похвасталась завидной фигурой в золотых «доспехах»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich
35-летняя Мирослава Карпович произвела настоящий фурор новым перевоплощением. Звезда продемонстрировала максимально эффектный жакет с фактурной золотой деталью, напоминающей гламурные доспехи. Стилисты подобрали look, который подчеркнул стройные ноги актрисы с самых выгодных ракурсов. Дополнили его эффектные колготки и лодочки, с высоты которых Мирослава умудрялась показывать отличную растяжку.
К слову, золотые корсеты, имитирующие формы женского тела, — хит с красных дорожек. Их уже примеряют самые смелые, в частности, Рената Литвинова и Зендая.
Сейчас на личном фронте у звезды сериала «Папины дочки» все не так гладко. Ранее мы писали о том, что актер Павел Прилучный подогрел слухи о расставании с Мирославой. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich