Держись, Прилучный! Карпович похвасталась завидной фигурой в золотых «доспехах»

35-летняя Мирослава Карпович произвела настоящий фурор новым перевоплощением. Звезда продемонстрировала максимально эффектный жакет с фактурной золотой деталью, напоминающей гламурные доспехи. Стилисты подобрали look, который подчеркнул стройные ноги актрисы с самых выгодных ракурсов. Дополнили его эффектные колготки и лодочки, с высоты которых Мирослава умудрялась показывать отличную растяжку.

К слову, золотые корсеты, имитирующие формы женского тела, — хит с красных дорожек. Их уже примеряют самые смелые, в частности, Рената Литвинова и Зендая.