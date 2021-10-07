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Зендея и Рената Литвинова померились золотыми корсетами: голосуем, кто круче

В Лос-Анджелесе состоялась премия Women in Films, где в числе гостей сияла (во всех смыслах) Зендея. 25-летняя актриса не прочь поэкспериментировать со стилем, поэтому каждый ее выход буквально входит в историю — чего стоит одно ее появление в «мокром» платье Balmain на кинофестивале в Венеции! На этот раз главную роль образа забрал блеск драгметаллов и, кажется, такой прием мы где-то уже видели.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зендея

Фото: Eastnews

Не так давно над миром стремительно пронеслись Недели моды, и селебрити уже успели захватить главные модные трофеи грядущей весны. Зендея выбрала силуэтное макси-платье цвета бетона из новой коллекции Loewe. Дополняет его необычная деталь — роскошные золотистые «доспехи», имитирующие изгибы тела. Лишь на прошлой неделе наряд впервые увидел свет на подиуме в Париже, а певица уже добавила его в свой арсенал.

Ранее модные «латы» примеряла Рената Литвинова, которая наряжалась в Schiaparelli с головы до ног. 54-летняя актриса надела металлический корсет в форме женского бюста, а к нему — пару акцентных серег сюрреалистичных форм. Выбирайте, кто победит в модном баттле!

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Ранее за лучший образ поборолись Джилл Байден и Кейт Миддлтон. Первая леди США и герцогиня Кембриджская нарядились в ультрафиолетовые костюмы — выбирайте, чей образ ярче! Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @renatalitvinovaofficiall