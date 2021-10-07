Сегодня в 15:55 1 мин.

Зендея и Рената Литвинова померились золотыми корсетами: голосуем, кто круче

В Лос-Анджелесе состоялась премия Women in Films, где в числе гостей сияла (во всех смыслах) Зендея. 25-летняя актриса не прочь поэкспериментировать со стилем, поэтому каждый ее выход буквально входит в историю — чего стоит одно ее появление в «мокром» платье Balmain на кинофестивале в Венеции! На этот раз главную роль образа забрал блеск драгметаллов и, кажется, такой прием мы где-то уже видели.