Зендея и Рената Литвинова померились золотыми корсетами: голосуем, кто круче
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Фото: Eastnews
Не так давно над миром стремительно пронеслись Недели моды, и селебрити уже успели захватить главные модные трофеи грядущей весны. Зендея выбрала силуэтное макси-платье цвета бетона из новой коллекции Loewe. Дополняет его необычная деталь — роскошные золотистые «доспехи», имитирующие изгибы тела. Лишь на прошлой неделе наряд впервые увидел свет на подиуме в Париже, а певица уже добавила его в свой арсенал.
Ранее модные «латы» примеряла Рената Литвинова, которая наряжалась в Schiaparelli с головы до ног. 54-летняя актриса надела металлический корсет в форме женского бюста, а к нему — пару акцентных серег сюрреалистичных форм. Выбирайте, кто победит в модном баттле!
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Ранее за лучший образ поборолись Джилл Байден и Кейт Миддлтон. Первая леди США и герцогиня Кембриджская нарядились в ультрафиолетовые костюмы — выбирайте, чей образ ярче! Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram @renatalitvinovaofficiall