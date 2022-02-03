Павел Прилучный подогрел слухи о расставании с Мирославой Карпович
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Фото: Instagram @bugevuge
Поклонники артистов стали замечать, что они явно не проводят время в обществе друг друга. Например, подписчики Карпович отметили, что на днях 35-летняя Мирослава неожиданно улетела в отпуск на юг, оставив Павла в холодной Москве. В ответ актер разместил в сториз видео своего ужина, назвав его ужином холостяка. «Купил какое-то божественное мясо, посмотрим, что из этого выйдет. Вот это я понимаю — ужин холостяка», — сообщил Прилучный.
Напомним, ни Павел, ни Мирослава не комментировали, что состоят в отношениях. Поклонники актеров вычислили их по совместным фотографиям, а также засняли звезд во время отпуска в Крыму. Бывшая супруга Павла Агата также отказывалась комментировать ситуацию, однако она очень нелестно отзывалась о коллеге по цеху.
Слухи о романе Павла и Мирославы поползли сразу после скандального развода «Мажора» с Муцениеце. Агата тогда обвинила супруга в домашнем насилии и изменах.
Но экс-влюбленные смогли наладить отношения ради детей. Павел и Агата провели вместе несколько дней в Дубае. Они посетили парк аттракционов, а фотографиями с путешествия поделились в Сети. Поклонники заметили, что актеры выглядели вполне счастливыми, и стали подозревать их в воссоединении.
На днях Агата опубликовала свой влог на YouTube, где рассказала, что именно она стала инициатором примирения с экс-супругом. По словам актрисы, им понадобилось время, чтобы понять, что они вместе должны стараться делать своих детей счастливыми. «Засунуть свои эмоции и эгоизм подальше и стараться ради них. У нас пока плохо это получалось», — отметила актриса.
Фото: GlobalLookPress, Instagram