Павел Прилучный подогрел слухи о расставании с Мирославой Карпович

Напомним, ни Павел, ни Мирослава не комментировали, что состоят в отношениях. Поклонники актеров вычислили их по совместным фотографиям, а также засняли звезд во время отпуска в Крыму. Бывшая супруга Павла Агата также отказывалась комментировать ситуацию, однако она очень нелестно отзывалась о коллеге по цеху.

Слухи о романе Павла и Мирославы поползли сразу после скандального развода «Мажора» с Муцениеце. Агата тогда обвинила супруга в домашнем насилии и изменах.