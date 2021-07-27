Держись, Курбан! Ксения Бородина показала пляжные шорты за 132 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @borodylia
В образе — две главных детали: бра в остромодном оттенке Grass, над популярностью которого в этом сезоне поработала креативная команда Bottega Veneta. К бронзовому загару — безупречно. Дополняют образ шорты актуального силуэта, напоминающие те, в которых боксеры выходят на ринг. Стоимость узнаваемой модели по мотивам Dior Oblique с лампасами — 1 300 фунтов (около 132 000 рублей).
Не так давно Ксения показала дерзкий образ на базе жгучего алого цвета, и стоил он в разы дешевле — всего 3 900 рублей. Мастер-класс по стилю на отдыхе — на Passion.ru.
Фото: Instagram @borodylia
Напомним, что не так давно Ксения Бородина и Курбан Омаров разорвали отношения. По слухам, причина — многочисленные измены супруга. Подробности — по ссылке.
Фото: Instagram @borodylia
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