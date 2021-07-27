Сегодня в 16:25

Держись, Курбан! Ксения Бородина показала пляжные шорты за 132 000 рублей

Ксения Бородина отдыхает с детьми в Турции, а поклонники только и успевают наблюдать за сменой эффектных аутфитов. Один из недавних — домашний, расслабленный, но от этого не менее яркий. Заметно постройневшая телеведущая показала самые удачные шорты для пляжа — кстати, одни из любимых в гардеробе Яны Рудковской.