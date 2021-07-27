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Держись, Курбан! Ксения Бородина показала пляжные шорты за 132 000 рублей

Ксения Бородина отдыхает с детьми в Турции, а поклонники только и успевают наблюдать за сменой эффектных аутфитов. Один из недавних — домашний, расслабленный, но от этого не менее яркий. Заметно постройневшая телеведущая показала самые удачные шорты для пляжа — кстати, одни из любимых в гардеробе Яны Рудковской.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

В образе — две главных детали: бра в остромодном оттенке Grass, над популярностью которого в этом сезоне поработала креативная команда Bottega Veneta. К бронзовому загару — безупречно. Дополняют образ шорты актуального силуэта, напоминающие те, в которых боксеры выходят на ринг. Стоимость узнаваемой модели по мотивам Dior Oblique с лампасами — 1 300 фунтов (около 132 000 рублей).

Не так давно Ксения показала дерзкий образ на базе жгучего алого цвета, и стоил он в разы дешевле — всего 3 900 рублей. Мастер-класс по стилю на отдыхе — на Passion.ru.

Ксения Бородина

Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

Напомним, что не так давно Ксения Бородина и Курбан Омаров разорвали отношения. По слухам, причина — многочисленные измены супруга. Подробности — по ссылке.

Фото: Instagram @borodylia

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