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Назло бывшему: Бородина выгуляла «жаркий» образ в костюме за 3 900 рублей

Ксения Бородина отправилась на отдых в Турцию вместе с семьей и целым арсеналом нарядов. На один из последних невозможно не обратить внимание: его уж точно стоит взять на заметку для жаркого лета. На ужине в ресторане телеведущая дефилировала в total-образе цвета жгучего перца, который завершила алой помадой. Держись, Курбан!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

Ксения вооружилась костюмом-двойкой из топа с открытыми плечами и юбки с интригующим разрезом от бедра — пожалуй, идеальный вариант, который поможет выглядеть ультрасоблазнительно даже в сильный зной. Стоимость такого комплекта от отечественного бренда не отличается размахом — всего 3 900 рублей. Чего не скажешь о туфлях: узнаваемые и крайне дерзкие слингбэки Valentino Rockstud цвета спелой вишни обошлись звезде около 75 000 рублей.

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров, некогда транслировавшие счастливую семейную жизнь в своих блогах, разорвали отношения. Об одном из самых стремительных романов, его окончании и причинах, ставших между парой, читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @borodylia

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