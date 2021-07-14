Назло бывшему: Бородина выгуляла «жаркий» образ в костюме за 3 900 рублей

Ксения вооружилась костюмом-двойкой из топа с открытыми плечами и юбки с интригующим разрезом от бедра — пожалуй, идеальный вариант, который поможет выглядеть ультрасоблазнительно даже в сильный зной. Стоимость такого комплекта от отечественного бренда не отличается размахом — всего 3 900 рублей. Чего не скажешь о туфлях: узнаваемые и крайне дерзкие слингбэки Valentino Rockstud цвета спелой вишни обошлись звезде около 75 000 рублей.

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров, некогда транслировавшие счастливую семейную жизнь в своих блогах, разорвали отношения. Об одном из самых стремительных романов, его окончании и причинах, ставших между парой, читайте в материале Passion.ru.