Анджелина Джоли рассказала, как материнство изменило ее жизнь
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Фото: Picture-alliance
«Я стала матерью в 27 лет... С Мэддоксом произошла какая-то травма, когда он был маленьким. Я была в ужасе, и я слышала, как говорю: "Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо". И я поняла, что стала человеком, который всегда сделает все хорошо, а не человеком, который беспокоится, драматизирует или расстроен, и всю жизнь находился в каком-то темном пространстве. Это происходит за минуту», — цитирует Джоли «ОК!»
Анджелина добавляет, что позволяет детям быть самими собой, совершать ошибки и обожает их мятежный дух. «Я люблю это... Я люблю сумасшедших, индивидуальных, мятежных. Мне это нравится».
Для актрисы дети всегда стояли на первом плане. По одной из версий, Анджелина развелась с Брэдом Питтом именно из-за разногласий в воспитании наследников. Джоли не раз говорила о том, что материнство сделало ее абсолютно другим человеком и изменило жизнь,
Джоли воспитывает шестерых детей: 20-летнего первенца Мэддокса, 17-летнего Пакса, 16-летнюю Захару и биологических:15-летнюю Шайло и 13-летних близнецов Нокса и Вивьен. Трое младших детей актриса родила от бывшего супруга Брэда Питта.
Фото: Picture-alliance