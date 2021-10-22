Анджелина Джоли рассказала, как материнство изменило ее жизнь

Анджелина добавляет, что позволяет детям быть самими собой, совершать ошибки и обожает их мятежный дух. «Я люблю это... Я люблю сумасшедших, индивидуальных, мятежных. Мне это нравится».

Для актрисы дети всегда стояли на первом плане. По одной из версий, Анджелина развелась с Брэдом Питтом именно из-за разногласий в воспитании наследников. Джоли не раз говорила о том, что материнство сделало ее абсолютно другим человеком и изменило жизнь,

Джоли воспитывает шестерых детей: 20-летнего первенца Мэддокса, 17-летнего Пакса, 16-летнюю Захару и биологических:15-летнюю Шайло и 13-летних близнецов Нокса и Вивьен. Трое младших детей актриса родила от бывшего супруга Брэда Питта.