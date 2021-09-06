Какая дерзость! Самые провокационные образы кинофестиваля в Венеции
Кейт Хадсон устроила фееричное дефиле на премьере фильма «Мона Лиза и кровавая луна» в алом платье Valentino, которое не оставило места для фантазии и задало тему для обсуждений на несколько дней вперед. Накануне актриса выгуляла дерзкое черное Mônot с экстремальным разрезом от бедра и откровенным декольте. Мы прошлись по горячим следам и собрали галерею самых провокационных образов звезд с кинофестиваля в Венеции — листайте, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Globallook
На такой подвиг Хадсон решилась не первая: с открытой душой позировать фотографам вышла модель Саломе Девальс, а до этого Анна Делло Руссо без стеснения появилась на пристани в наряде из прозрачного кружева от Ermanno Scervino. Заставила публику понервничать и Зендая, которая пришла в «мокром» платье Balmain с эффектом «показалось» и нескромным разрезом.
За самые длинные ноги в ультрамини посоревновались сразу две красотки. 50-летняя Шарлотта Генсбур вышла на красную дорожку в экстремально коротком комбинезоне и сапогах в стразах (все от Saint Laurent), а Кристен Стюарт — в крошечных шортах и жакете Chanel.
Следите за событиями кинофестиваля в Венеции вместе с Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews
Популярное