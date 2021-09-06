Какая дерзость! Самые провокационные образы кинофестиваля в Венеции

На такой подвиг Хадсон решилась не первая: с открытой душой позировать фотографам вышла модель Саломе Девальс, а до этого Анна Делло Руссо без стеснения появилась на пристани в наряде из прозрачного кружева от Ermanno Scervino. Заставила публику понервничать и Зендая, которая пришла в «мокром» платье Balmain с эффектом «показалось» и нескромным разрезом.

За самые длинные ноги в ультрамини посоревновались сразу две красотки. 50-летняя Шарлотта Генсбур вышла на красную дорожку в экстремально коротком комбинезоне и сапогах в стразах (все от Saint Laurent), а Кристен Стюарт — в крошечных шортах и жакете Chanel.

Следите за событиями кинофестиваля в Венеции вместе с Passion.ru.