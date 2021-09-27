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Мосс, Кэмпбелл и другие легенды 90-х вернулись на подиум в Милане: фото

Гвоздь программы на Неделе моды в Милане — конечно же, шоу Versace. Из сезона в сезон Донателла совершает оммаж культовым эпохам — девяностым, когда Джей Ло щеголяла в «голом» платье с тропическим принтом, и нулевым, символом которых стали архивные коллекции модного Дома. На этот раз бренд удивил дважды. Первый раз — на ярком показе новой коллекции весна-лето 2022, а второй — на шоу, созданном совместно с Fendi.