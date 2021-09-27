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Мосс, Кэмпбелл и другие легенды 90-х вернулись на подиум в Милане: фото

Гвоздь программы на Неделе моды в Милане — конечно же, шоу Versace. Из сезона в сезон Донателла совершает оммаж культовым эпохам — девяностым, когда Джей Ло щеголяла в «голом» платье с тропическим принтом, и нулевым, символом которых стали архивные коллекции модного Дома. На этот раз бренд удивил дважды. Первый раз — на ярком показе новой коллекции весна-лето 2022, а второй — на шоу, созданном совместно с Fendi.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наоми Кэмпбелл на показе Versace Spring 2022 Ready-to-Wear

Фото: Globallook

Креативные директоры модных Домов поменялись ролями: Донателла Версаче продемонстрировала свое видение Fendi, а Ким Джонс поработал над Versace. Джонс обратился к архивам и не стал заново изобретать велосипед. Поэтому в коллекции было все так же много мерцающих платьев-«кольчуг», на которых красовались монограммы «F» и «V» одновременно, узнаваемых принтов, логомании, культового меандра. «Fendace» — так был назван гибрид двух легенд.

Эмбер Валетта и Кейт Мосс на шоу Versace x Fendi

Коллекция посвящена дружбе, истории и влиянию Домов на мир моды. Не обошлось и без знакомых лиц: на подиум вернулись легенды 1990-х и 2000-х во главе с Кейт Мосс, Эмбер Валлеттой, Наоми Кэмпбелл, Мариякарлой Босконо. А с ними и новое поколение супермоделей — Джиджи Хадид, Имаан Хаммам, Эмили Ратаковски, Стелла Максвелл и другие.

Наоми Кэмпбелл на шоу Versace x Fendi

Наоми Кэмпбелл успевает все: дефилирует по подиуму, принимает участие в глянцевых съемках, наслаждается буднями мамы и ведет активную общественную деятельность. Недавно модель была назначена амбассадором организации The Queen's Commonwealth Trust и сменила на этом посту герцогов Сассекских. Для важного мероприятия — безупречный костюм. Как одеться, чтобы произвести нужное впечатление, — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram