Мосс, Кэмпбелл и другие легенды 90-х вернулись на подиум в Милане: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Креативные директоры модных Домов поменялись ролями: Донателла Версаче продемонстрировала свое видение Fendi, а Ким Джонс поработал над Versace. Джонс обратился к архивам и не стал заново изобретать велосипед. Поэтому в коллекции было все так же много мерцающих платьев-«кольчуг», на которых красовались монограммы «F» и «V» одновременно, узнаваемых принтов, логомании, культового меандра. «Fendace» — так был назван гибрид двух легенд.
Коллекция посвящена дружбе, истории и влиянию Домов на мир моды. Не обошлось и без знакомых лиц: на подиум вернулись легенды 1990-х и 2000-х во главе с Кейт Мосс, Эмбер Валлеттой, Наоми Кэмпбелл, Мариякарлой Босконо. А с ними и новое поколение супермоделей — Джиджи Хадид, Имаан Хаммам, Эмили Ратаковски, Стелла Максвелл и другие.
Наоми Кэмпбелл успевает все: дефилирует по подиуму, принимает участие в глянцевых съемках, наслаждается буднями мамы и ведет активную общественную деятельность. Недавно модель была назначена амбассадором организации The Queen's Commonwealth Trust и сменила на этом посту герцогов Сассекских. Для важного мероприятия — безупречный костюм. Как одеться, чтобы произвести нужное впечатление, — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram