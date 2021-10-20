Деми Мур показала безупречную фигуру в соблазнительном платье без бретелей

Мур вооружилась силуэтным платьем в пол от Schiaparelli. Это, пожалуй, одна из самых лаконичных моделей бренда — никаких викторианских вензелей и золотых корсетов, повторяющих изгибы женского тела. Только затейливо задрапированный подол, который поддерживает брутальная золотая цепь. К наряду подобраны минималистичные босоножки на головокружительно высоких каблуках и акцентные украшения — массивный браслет и стейтмент-серьги.

В последнее время Деми Мур часто радует поклонников выходами в свет и зовет с собой красавиц-дочерей. В прошлом году актриса открывала кутюрный показ Fendi, а в этом была гостьей. Зато появление стало фееричным — в total white и с главными новинками модного Дома. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.