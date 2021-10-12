Дарья Повереннова в безупречном пальто и шляпке села за руль кабриолета

Дарья примерила фактурный брючный костюм цвета карамели на базе лаконичного однобортного блейзера и классических расклешенных брюк. Соединил двойку базовый черный топ. Сверху — объемное пальто-кокон, актуального в этом сезоне полуночно-синего цвета. Дополняют аутфит дерзкие кожаные перчатки и яркая шляпка. Во втором выходе герои остались те же, но главную роль забрало стеганое пальто в тон костюму, а вместе с ним — акцентный берет канареечно-желтого цвета.

Береты, кстати, заняли свое место в числе самых модных головных уборов осеннего сезона. О том, какие модели оказались в списке фаворитов вместе с ними, мы рассказывали здесь.