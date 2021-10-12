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Дарья Повереннова в безупречном пальто и шляпке села за руль кабриолета

Дарья Повереннова перевоплотилась в истинную леди, и реквизитом вооружилась соответствующим. 49 летняя актриса устроила фотосессию у шикарного кабриолета, сменив сразу несколько эффектных образов. Берем на заметку, как выглядеть стильно даже в промозглую октябрьскую погоду!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Повереннова

Фото: Instagram @dpoverennova

Дарья примерила фактурный брючный костюм цвета карамели на базе лаконичного однобортного блейзера и классических расклешенных брюк. Соединил двойку базовый черный топ. Сверху — объемное пальто-кокон, актуального в этом сезоне полуночно-синего цвета. Дополняют аутфит дерзкие кожаные перчатки и яркая шляпка. Во втором выходе герои остались те же, но главную роль забрало стеганое пальто в тон костюму, а вместе с ним — акцентный берет канареечно-желтого цвета.

Береты, кстати, заняли свое место в числе самых модных головных уборов осеннего сезона. О том, какие модели оказались в списке фаворитов вместе с ними, мы рассказывали здесь.

Дарья Повереннова / Instagram @dpoverennova / Photo: @vera.undritz.stories

Где купить идеальное, а главное — теплое пальто? Явки, пароли, а также самые удачные образы первых леди, монарших особ и знаменитостей ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @dpoverennova