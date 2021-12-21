Бывший кусает локти: Ксения Бородина примерила кэтсьют и латексные ботфорты

Пока Курбан Омаров выбирал новую невесту, заручившись помощью Ларисы Гузеевой, Розы Сябитовой и доброй половины страны, Ксения Бородина перевоплотилась в смелую хозяйку ранчо. Звезда примерила трикотажный кэтсьют фасона, на который точно стоит обратить внимание. В руках стилиста оказался гибрид из боди без бретелей и комбинезона. В пару к нему — латексные ботфоты и брутальная цепь, увенчавшая талию. Завершает образ прозрачная накидка и перчатки-митенки.