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Бывший кусает локти: Ксения Бородина примерила кэтсьют и латексные ботфорты
Ксения Бородина продолжает экспериментировать со стилем, примеряя новые образы в творческих съемках. Не так давно телеведущая удивила поклонников неожиданно дерзким аутфитом и ролью эффектной всадницы. Посмотрим, что из этого получилось, но одно можем сказать точно — бывший точно кусает локти, и хейтеры вместе с ним!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram @borodylia
Пока Курбан Омаров выбирал новую невесту, заручившись помощью Ларисы Гузеевой, Розы Сябитовой и доброй половины страны, Ксения Бородина перевоплотилась в смелую хозяйку ранчо. Звезда примерила трикотажный кэтсьют фасона, на который точно стоит обратить внимание. В руках стилиста оказался гибрид из боди без бретелей и комбинезона. В пару к нему — латексные ботфоты и брутальная цепь, увенчавшая талию. Завершает образ прозрачная накидка и перчатки-митенки.
Ксения Бородина / Instagram @borodylia / Фото: @tyom_akop
В одной из съемок произошел конфуз: образ, в котором недавно сияла Ксения Бородина, ранее уже примеряла Мария Погребняк. Выбирайте, кому боди в стразах и пышная накидка из тысяч фатиновых оборок больше к лицу — голосуйте на Passion.ru!
Фото: Instagram @borodylia