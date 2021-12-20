Ксения Бородина едко прокомментировала участие бывшего мужа в шоу «Давай поженимся!»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Такой вопрос был задан Ксении Бородиной после участия ее бывшего мужа в телешоу. Бизнесмен пришел искать невесту на популярную передачу на Первом канале, его поддержали экс-супруга Алла Воденко и сын Омар. На удивление, из студии Омаров ушел тоже с Ксенией. Ей 26 лет, и работает она редактором программы.
В своих сториз Бородина опубликовала картинку с черной кошкой, на которой написала, что «у каждого свой путь». А чуть позже попросила подписчиков больше ее про это не спрашивать.
«Вы мне много пишете слова поддержки, спасибо вам за этой, но у меня все хорошо, и я не хочу ничего анализировать. Я с мая месяца свободна, живу своей жизнью и не хочу, чтобы меня ассоциировали хоть как-либо. Особенно не хочу, чтобы лезли в личную жизнь», — сообщила в сториз звезда.
Напомним, что впервые о разводе Бородиной и Омарова заговорили еще в июне. Именно тогда стало известно, что телеведущая готовит документы для бракоразводного процесса. Поклонники пары заподозрили разрыв еще задолго до официальной информации. Ксения и Курбан давно не появлялись на публике вместе и не публиковали совместных снимков.
Пара поженилась в 2015 году, у них растет дочь Теона.
Фото: GlobalLookPress, Instagram