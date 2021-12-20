Ксения Бородина едко прокомментировала участие бывшего мужа в шоу «Давай поженимся!»

«Вы мне много пишете слова поддержки, спасибо вам за этой, но у меня все хорошо, и я не хочу ничего анализировать. Я с мая месяца свободна, живу своей жизнью и не хочу, чтобы меня ассоциировали хоть как-либо. Особенно не хочу, чтобы лезли в личную жизнь», — сообщила в сториз звезда.

Напомним, что впервые о разводе Бородиной и Омарова заговорили еще в июне. Именно тогда стало известно, что телеведущая готовит документы для бракоразводного процесса. Поклонники пары заподозрили разрыв еще задолго до официальной информации. Ксения и Курбан давно не появлялись на публике вместе и не публиковали совместных снимков.

Пара поженилась в 2015 году, у них растет дочь Теона.