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Ксения Бородина едко прокомментировала участие бывшего мужа в шоу «Давай поженимся!»

На вопрос подписчиков в инстаграм о том, собирается ли телезвезда участвовать в шоу «Давай поженимся!», Бородина ответила, что собирается жить так, «чтобы было не стыдно своим детям в глаза смотреть».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Бородина

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Такой вопрос был задан Ксении Бородиной после участия ее бывшего мужа в телешоу. Бизнесмен пришел искать невесту на популярную передачу на Первом канале, его поддержали экс-супруга Алла Воденко и сын Омар. На удивление, из студии Омаров ушел тоже с Ксенией. Ей 26 лет, и работает она редактором программы.

В своих сториз Бородина опубликовала картинку с черной кошкой, на которой написала, что «у каждого свой путь». А чуть позже попросила подписчиков больше ее про это не спрашивать.

«Вы мне много пишете слова поддержки, спасибо вам за этой, но у меня все хорошо, и я не хочу ничего анализировать. Я с мая месяца свободна, живу своей жизнью и не хочу, чтобы меня ассоциировали хоть как-либо. Особенно не хочу, чтобы лезли в личную жизнь», — сообщила в сториз звезда.

Напомним, что впервые о разводе Бородиной и Омарова заговорили еще в июне. Именно тогда стало известно, что телеведущая готовит документы для бракоразводного процесса. Поклонники пары заподозрили разрыв еще задолго до официальной информации. Ксения и Курбан давно не появлялись на публике вместе и не публиковали совместных снимков.

Пара поженилась в 2015 году, у них растет дочь Теона.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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