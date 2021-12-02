Бородина скопировала образ Погребняк с блестящим боди: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @borodylia
Ксения позировала в эффектном боди, расшитом мерцающими деталями. Тема декольте раскрыта полностью, и смотреть в глаза действительно трудно. Дополняет образ гиперобъемная накидка из бесчисленных слоев летящего фатина и брутальное колье, обвивающее хрупкую шею звезды.
Еще в декабре 2020-го такой же look примеряла Мария Погребняк. Совпадение? Не думаем!
Супруга футболиста хвасталась роскошной фигурой в расшитом камнями боди и утопала в слоях лавандового фатина. Образ завершали акцентные серьги до плеч и прозрачная маска.
А вы уже выбрали победительницу модного баттла? Голосуйте!
Не так давно мы пытались разрешить задачу со «звездочкой»: сразу две красотки из монарших семей появились в конфетно-розовых нарядах. На ринге оказались испанская королева Летиция и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Голосуйте, кто круче, в материале Passion.ru!
Фото: Instagram @mariapoga / @borodylia_