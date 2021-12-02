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Бородина скопировала образ Погребняк с блестящим боди: голосуйте, кто круче

Ксения Бородина поделилась результатами новой творческой съемки, в которой примерила смелый образ. Вопреки минусовой температуре за окном, телеведущая подняла градус соблазнительности на максимум. Но вот незадача: кажется, такой look мы где-то уже видели. Начинаем fashion-расследование!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

Ксения позировала в эффектном боди, расшитом мерцающими деталями. Тема декольте раскрыта полностью, и смотреть в глаза действительно трудно. Дополняет образ гиперобъемная накидка из бесчисленных слоев летящего фатина и брутальное колье, обвивающее хрупкую шею звезды.

Еще в декабре 2020-го такой же look примеряла Мария Погребняк. Совпадение? Не думаем!

Супруга футболиста хвасталась роскошной фигурой в расшитом камнями боди и утопала в слоях лавандового фатина. Образ завершали акцентные серьги до плеч и прозрачная маска.

А вы уже выбрали победительницу модного баттла? Голосуйте!

Ксения Бородина / Instagram @borodylia / Фото: @tyom_akop
Мария Погребняк / Instagram @mariapoga_

Не так давно мы пытались разрешить задачу со «звездочкой»: сразу две красотки из монарших семей появились в конфетно-розовых нарядах. На ринге оказались испанская королева Летиция и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Голосуйте, кто круче, в материале Passion.ru!

Фото: Instagram @mariapoga / @borodylia_

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