Бородина скопировала образ Погребняк с блестящим боди: голосуйте, кто круче

Ксения позировала в эффектном боди, расшитом мерцающими деталями. Тема декольте раскрыта полностью, и смотреть в глаза действительно трудно. Дополняет образ гиперобъемная накидка из бесчисленных слоев летящего фатина и брутальное колье, обвивающее хрупкую шею звезды.

Еще в декабре 2020-го такой же look примеряла Мария Погребняк. Совпадение? Не думаем!