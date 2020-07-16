Бритни Спирс сменила яркие топы на строгий черный блейзер и напугала фанатов
Фото: Instagram @britneyspears
Звезда поделилась фото в новом образе. Место привычных мини-шорт ультранизкой посадки и ярких кроп-топов занял элегантный черный блейзер от Alexander McQueen. Деталь с асимметричными прозрачными фалдами, сконструированную в духе мужского фрака, Бритни надела как платье. Певица резко сменила стиль, чем заметно напугала поклонников. Публикация собрала более 17 000 комментариев, в которых пользователи в шутку просили Спирс прислать эмоджи или фото с изображением фрукта, если она в заточении и ей нужна помощь.
Фото: Instagram @britneyspears
«Бритни, опубликуй фрукт, если ты в опасности!», «Кто-то заметил зловещую тень со стороны камеры на ее танцевальных видео, которая показывает, что ей делать?», «Она надела черное! Это сигнал!», «Надень розовые туфли на каблуке, если ты хочешь, чтобы кто-то вызвал полицию», «Выглядит так, будто собралась на похороны», «В комментарии к предыдущему посту кто-то попросил, чтобы она надела черное, если она в опасности! Сейчас он удален», «Эта женщина выглядит так, будто бы кто-то держит ее в заложниках и насильно заставляет фотографироваться», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @britneyspears
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