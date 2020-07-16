Бритни Спирс сменила яркие топы на строгий черный блейзер и напугала фанатов

«Бритни, опубликуй фрукт, если ты в опасности!», «Кто-то заметил зловещую тень со стороны камеры на ее танцевальных видео, которая показывает, что ей делать?», «Она надела черное! Это сигнал!», «Надень розовые туфли на каблуке, если ты хочешь, чтобы кто-то вызвал полицию», «Выглядит так, будто собралась на похороны», «В комментарии к предыдущему посту кто-то попросил, чтобы она надела черное, если она в опасности! Сейчас он удален», «Эта женщина выглядит так, будто бы кто-то держит ее в заложниках и насильно заставляет фотографироваться», — пишут в комментариях.