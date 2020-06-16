Бритни Спирс заинтриговала Сеть фото в крошечном топе с эффектом пуш-ап

Комплименты не заставили себя ждать. «Взрывная королева!», «Великолепная!», «Никто так не умеет носить чокер, как ты», «Нравится ваш макияж сегодня! Свежий и флиртующий», «Бритни, вы — богиня!», «Горячая Бритни», «Мне нравится новая Бритни! Особенно мейкап», «Выглядите так молодо и великолепно» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!