Бритни Спирс заинтриговала Сеть фото в крошечном топе с эффектом пуш-ап
Фото: Instagram @britneyspears
Спирс позирует в кроп-топе на широких бретелях, с асимметричным низом и экстремально глубоким декольте. Крошечный красный горошек на белом фоне и легкие драпировки спереди задают образу летнее настроение. Однако внимание фолловеров привлекла не только модная сторона вопроса. Тесный топ с явным пуш-ап-эффектом поставил акцент на пышном бюсте звезды. Дополнил образ чокер черного цвета с кулоном в виде цветка, декорированного кристаллами. Поклонники певицы не прошли мимо изменений во внешности Бритни. И действительно: подводки на веках звезды стало в разы меньше, губы подчеркнуты блеском с естественным пигментом. Всегда нарочито небрежные локоны уложены в лаконичную прическу с фактурной челкой.
Комплименты не заставили себя ждать. «Взрывная королева!», «Великолепная!», «Никто так не умеет носить чокер, как ты», «Нравится ваш макияж сегодня! Свежий и флиртующий», «Бритни, вы — богиня!», «Горячая Бритни», «Мне нравится новая Бритни! Особенно мейкап», «Выглядите так молодо и великолепно» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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