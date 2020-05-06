Бритни Спирс устроила зажигательное дефиле в микрошортах и широкополой шляпе
Фото: Instagram
Поп-дива не изменяет собственному стилю — в своем Instagram она позирует в любимом образе. Микроскопические шорты из белого денима экстремально низко спущены на бедрах, а в дополнение к ним — короткий топ с цветочным принтом в духе «деревенской романтики». Финальные штрихи — белое ожерелье и плетеная широкополая шляпа с черной лентой.
Фолловеры осыпали Спирс комплиментами. Многие отметили, что влюбленность ей к лицу. «Самая красивая женщина в мире!», «Выглядите счастливой», «Нравится ваш аутфит», «Никогда не меняетесь», «Королева цветочных топов», «Счастье вам к лицу», «Как всегда прекрасна!», «Стройная и очень милая» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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