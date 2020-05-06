Бритни Спирс устроила зажигательное дефиле в микрошортах и широкополой шляпе

Поп-дива не изменяет собственному стилю — в своем Instagram она позирует в любимом образе. Микроскопические шорты из белого денима экстремально низко спущены на бедрах, а в дополнение к ним — короткий топ с цветочным принтом в духе «деревенской романтики». Финальные штрихи — белое ожерелье и плетеная широкополая шляпа с черной лентой.