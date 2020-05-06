passion.ru

Бритни Спирс устроила зажигательное дефиле в микрошортах и широкополой шляпе

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Бритни Спирс устроила дефиле в коротких шортах

Фото: Instagram

Бритни Спирс не спешит отказываться от трендов начала 2000-х — кроп-топы, джинсы и шорты с ультранизкой посадкой навсегда в ее модном арсенале. 38-летняя певица смело демонстрирует фигуру, энергично отплясывает перед камерой, а на этот раз и вовсе устроила модное дефиле.

Поп-дива не изменяет собственному стилю — в своем Instagram она позирует в любимом образе. Микроскопические шорты из белого денима экстремально низко спущены на бедрах, а в дополнение к ним — короткий топ с цветочным принтом в духе «деревенской романтики». Финальные штрихи — белое ожерелье и плетеная широкополая шляпа с черной лентой.

Фолловеры осыпали Спирс комплиментами. Многие отметили, что влюбленность ей к лицу. «Самая красивая женщина в мире!», «Выглядите счастливой», «Нравится ваш аутфит», «Никогда не меняетесь», «Королева цветочных топов», «Счастье вам к лицу», «Как всегда прекрасна!», «Стройная и очень милая» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!