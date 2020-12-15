Бондарчук в «опасной» юбке, рокеры-Пресняковы и другие звезды на открытии бутика в Москве
Фото: Пресс-служба
Мероприятие посетила Светлана Бондарчук с супругом Сергеем Харченко. Светская львица и бизнесвумен блеснула в дерзкой кожаной юбке «опасной» длины, которая подчеркнула бесконечные стройные ноги с самого выгодного ракурса. Дополнил образ молочный джемпер oversize, свободный блейзер зефирного оттенка и пара грубых ботинок. На официальной части побывал сын Владимира Преснякова Никита c женой Аленой. Пара выбрала брутальный family-образ в стиле рок — с косухами, банданами, массивной обувью.
На вечеринке была замечена Наталья Максимова, которая нарядилась в роскошное бархатное платье и дополнила его акцентной моносерьгой. Блистать решила и звезда «Содержанок» Александра Ревенко. Актриса выбрала классические брюки-клеш и «разрядила» монохромный черный образ топом, усыпанным пайетками антрацитового цвета.
Не так давно в Москве состоялся специальный показ мультфильма «Семейка Крудс: Новоселье», где на красной дорожке блистали Ляйсан Утяшева в обнимку с Павлом Волей, Екатерина Вилкова, Согдиана, Анфиса Чехова и другие селебрити. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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