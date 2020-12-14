Утяшева с декольте и локонами, Согдиана в кожаном платье и другие на показе «Семейки Крудс»

По сюжету, семейка Крудс продолжает свое увлекательное приключение в поисках светлого будущего и постоянного места жительства. В этот раз они встретят не только удивительные растения и невероятных животных, готовых попробовать членов семьи на обед, но и что-то гораздо более пугающее – прогрессивных доисторических соседей. Фильм выходит в российский прокат 24 декабря, а с 19 декабря появится в широком превью. Купить билеты можно здесь.