Утяшева с декольте и локонами, Согдиана в кожаном платье и другие на показе «Семейки Крудс»
Фото: Пресс-служба
Мероприятие посетили звезды озвучки Ляйсан Утяшева, Павел Воля и Егор Дружинин, а также гости показа Назима, Согдиана, Екатерина Вилкова, Мария Цигаль, Анфиса Чехова, Елена Сажина, Лиза Миллер, Любовь Сидоркина и другие.
Ляйсан появилась на красной дорожке в элегантном соблазнительном платье нюдового оттенка с глубоким декольте. Завершали образ длинные локоны, бежевые туфли-лодочки и сумка в виде краного сердца. Вместе с гимнасткой фотографам позировал ее супруг, шоумен Павел Воля.
Фото: Пресс-служба
Согдиана появилась на премьере в платье-пальто из черной кожи. Вместе с певицей мультфильм приехал посмотреть ее сын Микаил.
Фото: Пресс-служба
Екатерина Вилкова выглядела, как и обычно, скромно. В кинотеатре актриса была в компании шестилетнего сына Петра.
По сюжету, семейка Крудс продолжает свое увлекательное приключение в поисках светлого будущего и постоянного места жительства. В этот раз они встретят не только удивительные растения и невероятных животных, готовых попробовать членов семьи на обед, но и что-то гораздо более пугающее – прогрессивных доисторических соседей. Фильм выходит в российский прокат 24 декабря, а с 19 декабря появится в широком превью. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!