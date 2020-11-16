Трансгендерная женщина Наташа Максимова откровенно рассказала о личной жизни и материнстве

«Мысли роятся в голове. Пытаюсь систематизировать. Перед глазами лишь «разрозненные страницы». Сегодня меня увидят на экране. Взрослой и совсем ребенком. Доброй и не очень. Веселой и грустной. Красивой и так себе. Абсолютно трезвой и с моей неукротимой страстью к шампанскому. Полной контрастов. Но абсолютно точно - ЧЕСТНОЙ. С той самой #кожанепохожа, а вернее совсем без кожи. Я появлюсь пред всеми без цензуры, без ограничений, без прекрас. Я долго думала (с момента нашего первого разговора с тобой, Ксения, прошло больше полугода) - хочу ли я, могу ли, и буду ли я интересна тебе и зрителю. Это было непростое решение и для тебя. Но спустя первые 15 минут интервью мы обе поняли - вот он - тот самый катарсис. Я ответила на все твои вопросы. И ты их задавала (пусть самые наотмашь) - лишив их желтизны. Ты не была в погоне за сенсацией. Ты разглядела человека. Не хранителя секретов, не визави с актуальной повесткой, не «женщину со звёздочкой». Ты увидела Наташу Максимову. Ты - «Осторожно Собчак», но осторожно ещё ведь значит - бережно. И от того, что ты так бережно со мной, с тобой - я - безо всяких осторожностей. Спасибо за терапию. P.S. За мою безудержную красоту отвечали кудесник и трепетный художник Костя Кочегов и так полюбившийся мне и ставший другом Сердар Камбаров. Красота - субстанция хрупкая. Но вы в тот день забетонировали её во мне. Люблю», — проанонсировала она свое появление в шоу «Осторожно, Собчак!» на своей странице в Instagram.

«Когда я смотрела на свое тело, то чувствовала отвращение. У меня всегда было сексуальное влечение исключительно к мужчинам, но половых контактов не было. Это было просто невозможно для меня, потому что тогда же у меня, получается, была бы эрекция. И тогда какой-то ад получается, это не шик. Кстати, своих анатомических деталей до операции я не помню. Операция стоила 15 тысяч евро, по тем временам, конец 1990-х, это были огромные деньги. <...> Первый секс после был с очень любимым человеком», — рассказала Наташа в интервью Ксении Собчак.

Максимова призналась, что думает о том, чтобы стать матерью: «Из детского невозможно дома просто так взять ребенка. После сорока лет со мной стали знакомиться молодые люди, которым девятнадцать, двадцать лет... И я ими интересовалась, потому что, как я потом поняла, это был мой поиск материнства».