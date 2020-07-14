Как одеваются на яхтенные прогулки Навка, Бородина и другие знаменитости: фото
Фото: Instagram @tatiana_navka
Для встречи жаркого лета и перезагрузки Ксения Бородина выбрала отдых в Сочи в компании супруга и дочерей. Аутфит телеведущей отлично рифмуется с морскими пейзажами: на борту яхты звезда позирует в неоновой оранжевой футболке и пудрово-розовых шортах с легким эффектом тай-дай.
Фото: Instagram @borodylia
Татьяна Навка отправилась в тур по России и уже успела посетить главные исторические достопримечательности регионов. На увлекательную водную экскурсию по каналу Москвы фигуристка отправилась в свободной футболке с акцентным принтом и ультракоротких шортах, подчеркнувших стройную фигуру.
Фото: Instagram @tatiana_navka
В своем Instagram Анна Нетребко устроила целый модный парад летних образов. Оперная дива отдыхает на песчаных пляжах Бодрума с семьей и регулярно практикует активные виды досуга, катаясь на гидроцикле. Один из самых ярких луков звезды — охристо-желтое парео с «рыбным» принтом, пестрое бикини и остромодный в этом сезоне анклет.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Анна Семенович призналась, что море для нее — мощный источник энергии. «Как же я люблю море! Я могу плавать часами на глубине и не уставать. Морская вода меня заряжает и обновляет», — прокомментировала одну из последних публикаций певица. На белоснежной яхте артистка позировала в летящей тунике с акцентным принтом цвета синий «электрик».
Фото: Instagram @ann_semenovich
Тина Канделаки, регулярно подтверждающая свой статус главной модницы, не уступает и в окружении морских глубин. Ведущая составила эффектный комплект графитового цвета, в основе которого — миниатюрный топ и легкая юбка в тон. Сверху звезда накинула объемный блейзер, а завершила аутфит при помощи римских сандалий, стильного тюрбана и модных солнцезащитных очков.
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Светлана Бондарчук отдыхает с бойфрендом и друзьями в Севастополе. Каждый день светская львица дразнит фолловеров соблазнительными фото в бикини и хвастается загаром в коротких топах. Звезда традиционно делает ставку на яркие цвета и их сочетания. Одно из них — с неоновыми зелеными шортами, дополненными лимонно-желтым поясом и свободной рубашкой в полоску.
Фото: Instagram @a030aa
Защищаться от палящего солнца Елена Летучая взялась при помощи легкой «двойки» из широких брюк и рубашки. А к ним подобрала классическое черное бикини и не забыла о самом актуальном украшении сезона — брутальном колье-цепи.
Фото: Instagram @elenapegas
Виктория Лопырева, которая самоизолировалась в Дубае, передает поклонникам привет с роскошной яхты. На ней — джинсовые шорты опасной длины, пламенно-красный купальник с открытой спиной и белая бейсболка. Карантин, по всей видимости, не отразился ни на фигуре, ни на настроении ведущей.
Фото: Instagram @lopyrevavika
Ранее мы рассказывали о самых ярких образах звезд plus size. Какие приемы модниц с формами стоит взять на заметку — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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