Как одеваются на яхтенные прогулки Навка, Бородина и другие знаменитости: фото

Светлана Бондарчук отдыхает с бойфрендом и друзьями в Севастополе. Каждый день светская львица дразнит фолловеров соблазнительными фото в бикини и хвастается загаром в коротких топах. Звезда традиционно делает ставку на яркие цвета и их сочетания. Одно из них — с неоновыми зелеными шортами, дополненными лимонно-желтым поясом и свободной рубашкой в полоску.