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От массивных мюлей до плетеных сандалий: самая модная обувь сезона весна-лето 2020

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Givenchy

Фото: Vogue.com

Этой весной дизайнеры взяли курс на комфорт, практически убрав из арсенала модниц головокружительные шпильки и платформы в духе 80-х. Взамен мы получаем минималистичные плетеные сандалии, мюли на устойчивом каблуке и официальное модное разрешение на то, чтобы носить босоножки с носками. О главных правилах обувного гардероба сезона весна-лето 2020 рассказывает Passion.ru.

Массивные мюли

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Lanvin

Фото: Vogue.com

Мюли в этом сезоне теряют грациозные минималистичные черты, но становятся максимально комфортными. Идеальные туфли сезона — с закрытым носком и на массивном каблуке. Идеальное дополнение к ним — укороченные джинсы с необработанными низами и легкие юбки миди.

Затейливые плетения

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Bottega Veneta

Фото: Vogue.com

Во всеобщем буме на всевозможные плетения модный дом Bottega Veneta с его фирменной техникой «интрекциато» одержал пальму первенства. За ним поспешили Christian Dior и Valentino, выпустив моделей в изящных плетеных сандалиях в духе «гладиаторов». Здесь же нашлось место и традиционным испанским эспадрильям, и даже сапогам с ажурным плетением из грубых нитей.

Золотистый металлик

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JW Andreson

Фото: Vogue.com

Признание в любви золоту дизайнеры произнесли буквально в один голос, придав драгоценный блеск самым разнообразным моделям. Переливаться на солнце в этом сезоне будет дано и сандалиям-гладиаторам, и лаконичным балеткам, и даже сапогам с тиснением под питона.

Завязки поверх брюк

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Salvatore Ferragamo

Фото: Vogue.com

Прежде чем укорачивать новые брюки в ателье, рекомендуем внимательнее присмотреться к коллекциям Salvatore Ferragamo и JW Anderson. В них проблема слишком длинных низов решена максимально просто и стильно: теперь их можно смело подвязывать завязками босоножек.

Анклет в духе 90-х

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Versace

Фото: Vogue.com

Решив пополнить свой «золотой запас», обратите внимание на анклеты — эффектные браслеты на щиколотку. По последним модным прогнозам, ими определенно стоит вооружаться как можно скорее, и в числе первых это предложила Донателла Версаче, дополнившая анклетами мюли и босоножки в духе party shoes.

Босоножки с носками

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Fendi

Фото: Vogue.com

Этой весной мы будем держать козыри не только в рукавах. Самый неоднозначный тренд заметно укрепил свои позиции и не собирается их сдавать. Если вы все еще сомневаетесь, можно ли носить босоножки и открытые туфли поверх носков, то обратите внимание на коллекции Fendi, Salvatore Ferragamo, Paco Rabanne и Proenza Schouler. А затем смело вооружайтесь цветными гольфами всех цветов и плотными носками.

О других модных тенденциях и последних событиях из мира моды читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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