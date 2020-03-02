От массивных мюлей до плетеных сандалий: самая модная обувь сезона весна-лето 2020
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Фото: Vogue.com
Массивные мюли
Фото: Vogue.com
Мюли в этом сезоне теряют грациозные минималистичные черты, но становятся максимально комфортными. Идеальные туфли сезона — с закрытым носком и на массивном каблуке. Идеальное дополнение к ним — укороченные джинсы с необработанными низами и легкие юбки миди.
Затейливые плетения
Фото: Vogue.com
Во всеобщем буме на всевозможные плетения модный дом Bottega Veneta с его фирменной техникой «интрекциато» одержал пальму первенства. За ним поспешили Christian Dior и Valentino, выпустив моделей в изящных плетеных сандалиях в духе «гладиаторов». Здесь же нашлось место и традиционным испанским эспадрильям, и даже сапогам с ажурным плетением из грубых нитей.
Золотистый металлик
Фото: Vogue.com
Признание в любви золоту дизайнеры произнесли буквально в один голос, придав драгоценный блеск самым разнообразным моделям. Переливаться на солнце в этом сезоне будет дано и сандалиям-гладиаторам, и лаконичным балеткам, и даже сапогам с тиснением под питона.
Завязки поверх брюк
Фото: Vogue.com
Прежде чем укорачивать новые брюки в ателье, рекомендуем внимательнее присмотреться к коллекциям Salvatore Ferragamo и JW Anderson. В них проблема слишком длинных низов решена максимально просто и стильно: теперь их можно смело подвязывать завязками босоножек.
Анклет в духе 90-х
Фото: Vogue.com
Решив пополнить свой «золотой запас», обратите внимание на анклеты — эффектные браслеты на щиколотку. По последним модным прогнозам, ими определенно стоит вооружаться как можно скорее, и в числе первых это предложила Донателла Версаче, дополнившая анклетами мюли и босоножки в духе party shoes.
Босоножки с носками
Фото: Vogue.com
Этой весной мы будем держать козыри не только в рукавах. Самый неоднозначный тренд заметно укрепил свои позиции и не собирается их сдавать. Если вы все еще сомневаетесь, можно ли носить босоножки и открытые туфли поверх носков, то обратите внимание на коллекции Fendi, Salvatore Ferragamo, Paco Rabanne и Proenza Schouler. А затем смело вооружайтесь цветными гольфами всех цветов и плотными носками.
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Фото: Vogue.com
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