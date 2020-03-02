От массивных мюлей до плетеных сандалий: самая модная обувь сезона весна-лето 2020

Этой весной мы будем держать козыри не только в рукавах. Самый неоднозначный тренд заметно укрепил свои позиции и не собирается их сдавать. Если вы все еще сомневаетесь, можно ли носить босоножки и открытые туфли поверх носков, то обратите внимание на коллекции Fendi, Salvatore Ferragamo, Paco Rabanne и Proenza Schouler. А затем смело вооружайтесь цветными гольфами всех цветов и плотными носками.

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