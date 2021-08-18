Без зазрения совести: Наталья Ионова копирует образы 25-летней Дуа Липы

Крошечные платья конфетных оттенков заполонили блог Натальи. Недавно — пляжная фотосессия в мини цвета Hot Pink, теперь — оттенки лаванды. Везде и всюду — разрезы, не оставляющие места для фантазии, прозрачные вставки и виднеющиеся стринги (в лучших традициях 2000-х). А поймали артистку на копировании образов 25-летней американской певицы Дуа Липы, которая выстраивает свой стиль на эстетике нулевых. Некоторые наряды не просто похожи, а идентичны.