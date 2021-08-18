Без зазрения совести: Наталья Ионова копирует образы 25-летней Дуа Липы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @glukozamusic
Крошечные платья конфетных оттенков заполонили блог Натальи. Недавно — пляжная фотосессия в мини цвета Hot Pink, теперь — оттенки лаванды. Везде и всюду — разрезы, не оставляющие места для фантазии, прозрачные вставки и виднеющиеся стринги (в лучших традициях 2000-х). А поймали артистку на копировании образов 25-летней американской певицы Дуа Липы, которая выстраивает свой стиль на эстетике нулевых. Некоторые наряды не просто похожи, а идентичны.
Наталья Ионова уже была замечена на повторе аутфитов. Например, на вечеринке «ЖАРА Music Awards» она появилась в «голом» платье Mugler, а за несколько дней до этого его уже успела выгулять Меган Фокс.
Часто на копировании друг друга попадаются и первые леди. Так, Джилл Байден меряется аутфитами со своей предшественницей Меланией Трамп, а испанская королева Летиция — с королевой Нидерландов Максимой. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @glukozamusic / @dualipa
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