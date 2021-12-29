Без макияжа и в легинсах: Ева Лонгория показала идеальный образ для 1 января

Звезда «Отчаянных домохозяек» отправилась на шопинг, а заодно зашла за стаканчиком кофе. В объективы попал образ, который станет незаменимым после шумных вечеринок. Ева надела любимые легинсы в оттенке хвои, добавила бланковую футболку и утеплилась уютной флисовой курткой The North Face.

Пока врачи активно борются с голыми щиколотками в укороченных джинсах на морозе, актриса подсказывает, как не жертвовать комфортом ради стиля. Для этого понадобятся высокие плотные носки, которые можно позаимствовать на мужской половине гардеробной. Вместо того чтобы прятать их, натяните как можно выше!