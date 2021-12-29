Без макияжа и в легинсах: Ева Лонгория показала идеальный образ для 1 января
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Звезда «Отчаянных домохозяек» отправилась на шопинг, а заодно зашла за стаканчиком кофе. В объективы попал образ, который станет незаменимым после шумных вечеринок. Ева надела любимые легинсы в оттенке хвои, добавила бланковую футболку и утеплилась уютной флисовой курткой The North Face.
Пока врачи активно борются с голыми щиколотками в укороченных джинсах на морозе, актриса подсказывает, как не жертвовать комфортом ради стиля. Для этого понадобятся высокие плотные носки, которые можно позаимствовать на мужской половине гардеробной. Вместо того чтобы прятать их, натяните как можно выше!
Фото: Eastnews
Полное отсутствие мейкапа и ободок на голове, который звезда будто забыла снять после умывания утром, не повод оставлять it-bag дома. Ева захватила с собой миниатюрную сумку Chanel.
Ранее мы обсуждали уличный стиль Дженнифер Лопес — в частности, образ, в котором ее подловили папарацци по пути со съемок телешоу. Поп-дива так спешила к Бену Аффлеку, что забыла застегнуть ширинку. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @evalongoria