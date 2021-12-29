passion.ru
1 мин.

Без макияжа и в легинсах: Ева Лонгория показала идеальный образ для 1 января

До Нового года и долгожданных каникул — считаные дни. Зато какие! Марафон предпраздничных дел больше напоминает гонку на выживание. Тем, кого уже утомило происходящее, рекомендуем присмотреться к стритстайлу Евы Лонгории, которую папарацци поймали в Лос-Анджелесе. Скидывайте оковы брючных костюмов и платьев-футляров и вооружайтесь любимыми трениками!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ева Лонгория

Фото: Globallook

Звезда «Отчаянных домохозяек» отправилась на шопинг, а заодно зашла за стаканчиком кофе. В объективы попал образ, который станет незаменимым после шумных вечеринок. Ева надела любимые легинсы в оттенке хвои, добавила бланковую футболку и утеплилась уютной флисовой курткой The North Face.

Пока врачи активно борются с голыми щиколотками в укороченных джинсах на морозе, актриса подсказывает, как не жертвовать комфортом ради стиля. Для этого понадобятся высокие плотные носки, которые можно позаимствовать на мужской половине гардеробной. Вместо того чтобы прятать их, натяните как можно выше!

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Фото: Eastnews

Полное отсутствие мейкапа и ободок на голове, который звезда будто забыла снять после умывания утром, не повод оставлять it-bag дома. Ева захватила с собой миниатюрную сумку Chanel.

Ранее мы обсуждали уличный стиль Дженнифер Лопес — в частности, образ, в котором ее подловили папарацци по пути со съемок телешоу. Поп-дива так спешила к Бену Аффлеку, что забыла застегнуть ширинку. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @evalongoria

Новости партнеров
О чем говорят