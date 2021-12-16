Лопес вышла на свидание с Аффлеком, забыв застегнуть ширинку

А Бен Аффлек своим дефиле не оставил поклонниц равнодушными (правда, его взгляд все равно прикован к возлюбленной). Актер вышел в рубашке, вторящей гамме образа второй половинки, и чинном пальто песочного цвета.

Не так давно Дженнифер Лопес и Бен Аффлек блистали на премьере фильма «Нежный бархат». Он — в классическом костюме, она — в платье с головокружительно глубоким декольте. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.