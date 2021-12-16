passion.ru
1 мин.

Лопес вышла на свидание с Аффлеком, забыв застегнуть ширинку

С момента подтверждения романа Дженнифер Лопес и Бен Аффлек практически не расстаются: держатся за руки на красных дорожках, целуются перед объективами и нежно обнимаются на улицах Лос-Анджелеса. Не так давно пара была замечена по пути на съемки телешоу Джимми Киммела — с эффектным дефиле и влюбленными взглядами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Фото: Eastnews

Дженнифер себе не изменяет: как всегда на шпильках головокружительной высоты и со всем своим с собой. Стритстайл певицы всегда сопровождают вместительные сумки: на этот раз любимую Hermes Birkin сменила небесно-голубая Versace. Похолодание в Калифорнии Лопес встретила свободным пальто в оттенки baby blue, объемным свитером с люрексом и трикотажным шарфом. Главную роль забрали джинсы-бананы, которые вернулись из восьмидесятых прямиком в гардероб звезды. Правда, за одной деталью Джей Ло не уследила — ширинку оставила расстегнутой.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

А Бен Аффлек своим дефиле не оставил поклонниц равнодушными (правда, его взгляд все равно прикован к возлюбленной). Актер вышел в рубашке, вторящей гамме образа второй половинки, и чинном пальто песочного цвета.

Не так давно Дженнифер Лопес и Бен Аффлек блистали на премьере фильма «Нежный бархат». Он — в классическом костюме, она — в платье с головокружительно глубоким декольте. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / GettyImages

Новости партнеров
О чем говорят